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    Романцев: «Алексей Миранчук – находка для сборной России»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил действия игроков сборной России в товарищеском матче с Южной Кореей. Он выделил действия Алексея Миранчука, через которого может строиться игра по организации атак.

    Следующий контрольный матч сборная России проведет в Казани 10-го октября против команды Ирана.

    – Не находите, что средней линии не хватает исполнителя с таким последним пасом, каким владели Мостовой, Титов или Широков?

    – В первой половине это действительно ощущалось. Но после перерыва, когда вышел Алексей Миранчук, мне показалось, что ему вполне по силам роль футболиста, через которого можно вести игру. И не потому, что он забил гол – парень с головой, не жадный, читает события на поле. Это для сборной находка. Потом, у нас есть еще опытные Глушаков с Дзагоевым, растущий на глазах Головин. Так что выбор здесь есть. Просто нужно точно расставить акценты.

    – Смолов открыл счет после подачи Самедова с углового. В подобных голах есть доля везения?

    – Поскольку в современном футболе больше половины мячей забивают со стандартов, случайными их никак не назовешь. В мое время такого не происходило. Во-первых, мы строже действовали в обороне, во-вторых, тогда игра была более комбинационной. А сейчас многие команды делают ставку на штрафные и угловые, усиленно работая над их отработкой. Что касается гола Смолова, то здесь и навес вышел идеальным, и форвард точно просчитал, как на него откликнуться. В тесной штрафной это непросто. Класс!

    – Зато следующие два мяча точно из разряда случайных.

    – Не согласен. Да, в обоих случаях Ким Чун Ен забивал в свои ворота. Но спровоцировали его на это сначала Кокорин, а затем проникающая атака с участием Жиркова и Смолова. Так что все закономерно: ты давишь – соперник ошибается.

    – Какое впечатление произвели на вас дебюты Марио Фернандеса, Рауша, Антона Миранчука и Заболотного?

    – С учетом перестройки обороны, приход Фернандеса напрашивался. Что касается Рауша, то я его просто не знаю. Но он, как и Заболотный, играли старательно и пытались себя проявить. Хотя отведенное им время много шансов для этого не давало. Антон Миранчук обедни не портил, но выглядел несколько скованным – дебют все-таки.

    – Голы корейцев – следствие того, что победа была уже у нас в руках?

    – В какой-то мере. Если это так, то следует напомнить всем без исключения футболистам, что они выходят на поле не только забивать, но и не пропускать. Хотя как-то неловко говорить прописные истины игрокам сборной. Неприятным оказался четвертый гол, забитый после прострела Чи Дон Вона справа. Здесь, по-моему, Фернандес, не успел вовремя выйти из обороны, чтобы оставить соперника в положении «вне игры». Нечто похожее мы видели и на Кубке конфедераций. Чем не повод для размышлений?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 09:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2017, 11:44

      с чего он взял, что больше половины мячей в современном футболе забивают после стандартов?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 11:01

      По Ал Миранчуку согласен - надо вокруг него строить команду!Да и Головин не затеряется - он уже сейчас смотрится лидером Цска. Надеюсь хоть в матче с Ираном
      с начала выйдет и Ал Миранчук и Фернандес(более основной состав)Иран посерьёзней соперник будет - проиграют дебют,потом уже не догонишь.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 10:06

      Чувствуется Олег Иваныч потихоньку возвращается в футбол, это хорошо.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 октября 2017, 10:03

      отличный игрок, очень техничный, играет всегда на высшем уровне, после этого сезона ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно уходить в чемпионат Италии, Германии или Испании, только в клубы середняки, например Торино, Шальке и Валенсия. АПЛ для него это риск, парень ещё молодой, да и в АПЛ его могут сломать, там костоломов достаточно...

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