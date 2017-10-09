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Романцев: «Алексей Миранчук – находка для сборной России»

9 октября 2017, 09:43
4

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил действия игроков сборной России в товарищеском матче с Южной Кореей. Он выделил действия Алексея Миранчука, через которого может строиться игра по организации атак.

Следующий контрольный матч сборная России проведет в Казани 10-го октября против команды Ирана.

– Не находите, что средней линии не хватает исполнителя с таким последним пасом, каким владели Мостовой, Титов или Широков?

– В первой половине это действительно ощущалось. Но после перерыва, когда вышел Алексей Миранчук, мне показалось, что ему вполне по силам роль футболиста, через которого можно вести игру. И не потому, что он забил гол – парень с головой, не жадный, читает события на поле. Это для сборной находка. Потом, у нас есть еще опытные Глушаков с Дзагоевым, растущий на глазах Головин. Так что выбор здесь есть. Просто нужно точно расставить акценты.

– Смолов открыл счет после подачи Самедова с углового. В подобных голах есть доля везения?

– Поскольку в современном футболе больше половины мячей забивают со стандартов, случайными их никак не назовешь. В мое время такого не происходило. Во-первых, мы строже действовали в обороне, во-вторых, тогда игра была более комбинационной. А сейчас многие команды делают ставку на штрафные и угловые, усиленно работая над их отработкой. Что касается гола Смолова, то здесь и навес вышел идеальным, и форвард точно просчитал, как на него откликнуться. В тесной штрафной это непросто. Класс!

– Зато следующие два мяча точно из разряда случайных.

– Не согласен. Да, в обоих случаях Ким Чун Ен забивал в свои ворота. Но спровоцировали его на это сначала Кокорин, а затем проникающая атака с участием Жиркова и Смолова. Так что все закономерно: ты давишь – соперник ошибается.

– Какое впечатление произвели на вас дебюты Марио Фернандеса, Рауша, Антона Миранчука и Заболотного?

– С учетом перестройки обороны, приход Фернандеса напрашивался. Что касается Рауша, то я его просто не знаю. Но он, как и Заболотный, играли старательно и пытались себя проявить. Хотя отведенное им время много шансов для этого не давало. Антон Миранчук обедни не портил, но выглядел несколько скованным – дебют все-таки.

– Голы корейцев – следствие того, что победа была уже у нас в руках?

– В какой-то мере. Если это так, то следует напомнить всем без исключения футболистам, что они выходят на поле не только забивать, но и не пропускать. Хотя как-то неловко говорить прописные истины игрокам сборной. Неприятным оказался четвертый гол, забитый после прострела Чи Дон Вона справа. Здесь, по-моему, Фернандес, не успел вовремя выйти из обороны, чтобы оставить соперника в положении «вне игры». Нечто похожее мы видели и на Кубке конфедераций. Чем не повод для размышлений?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Миранчук Алексей Романцев Олег
Комментарии (4)
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STAFOR13
1507532600
отличный игрок, очень техничный, играет всегда на высшем уровне, после этого сезона ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно уходить в чемпионат Италии, Германии или Испании, только в клубы середняки, например Торино, Шальке и Валенсия. АПЛ для него это риск, парень ещё молодой, да и в АПЛ его могут сломать, там костоломов достаточно...
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DOCTOR PENALTY
1507532799
Чувствуется Олег Иваныч потихоньку возвращается в футбол, это хорошо.
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Gullit 76
1507536070
По Ал Миранчуку согласен - надо вокруг него строить команду!Да и Головин не затеряется - он уже сейчас смотрится лидером Цска. Надеюсь хоть в матче с Ираном с начала выйдет и Ал Миранчук и Фернандес(более основной состав)Иран посерьёзней соперник будет - проиграют дебют,потом уже не догонишь.
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Chesn0k
1507538694
с чего он взял, что больше половины мячей в современном футболе забивают после стандартов?
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