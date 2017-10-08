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    Отбор на ЧМ-2018. Англия обыграла Литву, Словакия разгромила Мальту и заняла второе место

    В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Англии в гостях обыграла Литву и выиграла группу F.

    Второе место и участие в стыковых матчах досталось Словакии, которая разгромила Мальту.

    Еще в одной встрече Словении упустила победу над Шотландией.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 10-й тур

    Литва – Англия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Кейн, 27 (с пенальти).

    Словения – Шотландия – 2:2 (1:0)

    Голы: 0:1 – Гриффитс, 32; 1:1 – Безьяк, 52; 2:1 – Безьяк, 72; 2:2 – Снодграсс, 88.

    Удаление: Цесар, 90+3 – нет.

    Словакия – Мальта – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Немец, 33; 2:0 – Немец, 62; 3:0 – Дуда, 69.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 октября 2017, 22:24

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