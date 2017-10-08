Отбор на ЧМ-2018. Англия обыграла Литву, Словакия разгромила Мальту и заняла второе место

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Англии в гостях обыграла Литву и выиграла группу F.

Второе место и участие в стыковых матчах досталось Словакии, которая разгромила Мальту.

Еще в одной встрече Словении упустила победу над Шотландией.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 10-й тур

Литва – Англия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кейн, 27 (с пенальти).

Словения – Шотландия – 2:2 (1:0)

Голы: 0:1 – Гриффитс, 32; 1:1 – Безьяк, 52; 2:1 – Безьяк, 72; 2:2 – Снодграсс, 88.

Удаление: Цесар, 90+3 – нет.

Словакия – Мальта – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Немец, 33; 2:0 – Немец, 62; 3:0 – Дуда, 69.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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