Саутгейт: «У сборной Англии нет игроков топ-класса»

Кейн уже на топ уровне. Делли Алли близко..В таких клубах как тоттенхэм не всегда можно выиграть титулы, но вырасти в игрока суперкласса. Как бэйл.потом естественно переходят в топклубы и там выигрывают... Кейн по-моему по тому же пути идет.
Хотя если говорит в общем ,то он прав.. В конце 90х - начале 00 помоему англичане позвезднее были..
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что в составе его команды не выступают футболисты мирового уровня.
«Мы называем игроков топовыми из-за больших трансферных сумм, а также из-за их участия в Лиге чемпионов. Но я считаю, что футболисты становятся топовыми лишь тогда, когда выигрывают трофеи. То же самое касается и меня. Все мы не можем считать себя игроками топ-класса.
Топ-футболисты – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Вот это игроки высшей пробы», – заявил Саутгейт.
Напомним, ранее англичане обеспечили себе участие на чемпионате мира-2018.