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    Саутгейт: «У сборной Англии нет игроков топ-класса»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что в составе его команды не выступают футболисты мирового уровня.

    «Мы называем игроков топовыми из-за больших трансферных сумм, а также из-за их участия в Лиге чемпионов. Но я считаю, что футболисты становятся топовыми лишь тогда, когда выигрывают трофеи. То же самое касается и меня. Все мы не можем считать себя игроками топ-класса.

    Топ-футболисты – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Вот это игроки высшей пробы», – заявил Саутгейт.

    Напомним, ранее англичане обеспечили себе участие на чемпионате мира-2018.

    Источник: BBC

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    08.10.2017 13:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 8 октября 2017, 19:24

      Кейн уже на топ уровне. Делли Алли близко..В таких клубах как тоттенхэм не всегда можно выиграть титулы, но вырасти в игрока суперкласса. Как бэйл.потом естественно переходят в топклубы и там выигрывают... Кейн по-моему по тому же пути идет.

      Хотя если говорит в общем ,то он прав.. В конце 90х - начале 00 помоему англичане позвезднее были..

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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 8 октября 2017, 19:22

      Никто не будет тянуть одеяло на себя..

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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 8 октября 2017, 19:21

      Да в рот потные ноги,Гарет! Чем меньше топ-игроков,тем больше шансов на итоговый успех! Да тем более,для Англии!

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      Рейтинг: +800

      forward33 8 октября 2017, 15:44

      В принципе всё адекватно)))хайпанутый Кэйн и Алли точно не топы, они даже Кубок Лиги не выигрывали)))об остальных вообще молчу

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 8 октября 2017, 15:12

      Кроос, Хедира и Бускетс точно не ТОП, в своих клубах играют второстепеную, а не которые и 3ю роль

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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 октября 2017, 15:09

      Нужно срочно вводить лимит,как до этого не додумались,дикари.Кому нужен АПЛ?Берите пример с наших дебил!

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 8 октября 2017, 14:56

      Душой кривит явно,чувак!) Ищет себе пути для отхода, если вдруг сборная где-нибудь опростоволосится! Но где-то он и прав конечно,сейчас медийные средства массовой информации настолько пиарят игроков,что ценники на них взлетают просто невероятно,абсолютно незаслуженно! В этом он абсолютно прав.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 октября 2017, 14:37

      кейн и то стремится..

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:26

      Высказывание, конечно, цепляет. Но кто тогда они, игроки суперкласса ?

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 октября 2017, 13:36

      Скромник))

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