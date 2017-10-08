Саутгейт: «У сборной Англии нет игроков топ-класса»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что в составе его команды не выступают футболисты мирового уровня.

«Мы называем игроков топовыми из-за больших трансферных сумм, а также из-за их участия в Лиге чемпионов. Но я считаю, что футболисты становятся топовыми лишь тогда, когда выигрывают трофеи. То же самое касается и меня. Все мы не можем считать себя игроками топ-класса.

Топ-футболисты – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Вот это игроки высшей пробы», – заявил Саутгейт.

Напомним, ранее англичане обеспечили себе участие на чемпионате мира-2018.