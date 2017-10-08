Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саутгейт: «У сборной Англии нет игроков топ-класса»

8 октября 2017, 13:01
14

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что в составе его команды не выступают футболисты мирового уровня.

«Мы называем игроков топовыми из-за больших трансферных сумм, а также из-за их участия в Лиге чемпионов. Но я считаю, что футболисты становятся топовыми лишь тогда, когда выигрывают трофеи. То же самое касается и меня. Все мы не можем считать себя игроками топ-класса.

Топ-футболисты – это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Вот это игроки высшей пробы», – заявил Саутгейт.

Напомним, ранее англичане обеспечили себе участие на чемпионате мира-2018.

Источник: BBC
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
multi1984
1507457530
Про сборную России что бы ты сказал?
Ответить
DeMoN-MUFC
1507458144
Стелит соломку называется!
Ответить
84aivengo
1507462659
кейн и то стремится..
Ответить
√монегаск√
1507463816
Душой кривит явно,чувак!) Ищет себе пути для отхода, если вдруг сборная где-нибудь опростоволосится! Но где-то он и прав конечно,сейчас медийные средства массовой информации настолько пиарят игроков,что ценники на них взлетают просто невероятно,абсолютно незаслуженно! В этом он абсолютно прав.
Ответить
sidul1
1507464559
Нужно срочно вводить лимит,как до этого не додумались,дикари.Кому нужен АПЛ?Берите пример с наших дебил!
Ответить
Tony_93
1507464740
Кроос, Хедира и Бускетс точно не ТОП, в своих клубах играют второстепеную, а не которые и 3ю роль
Ответить
forward33
1507466650
В принципе всё адекватно)))хайпанутый Кэйн и Алли точно не топы, они даже Кубок Лиги не выигрывали)))об остальных вообще молчу
Ответить
Sedoi_Goblin
1507479689
Да в рот потные ноги,Гарет! Чем меньше топ-игроков,тем больше шансов на итоговый успех! Да тем более,для Англии!
Ответить
Sedoi_Goblin
1507479729
Никто не будет тянуть одеяло на себя..
Ответить
mihail200606
1507479890
Кейн уже на топ уровне. Делли Алли близко..В таких клубах как тоттенхэм не всегда можно выиграть титулы, но вырасти в игрока суперкласса. Как бэйл.потом естественно переходят в топклубы и там выигрывают... Кейн по-моему по тому же пути идет.
Хотя если говорит в общем ,то он прав.. В конце 90х - начале 00 помоему англичане позвезднее были..
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+