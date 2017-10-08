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    «Милан» и «Арсенал» проявляют интерес к защитнику «Барселоны»

    Защитник «Барселоны» Рафинья может покинуть команду. Как сообщается, к 24-летнему футболисту проявляют интерес «Арсенал» и «Милан». Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

    Футболист перенес операцию 1 октября. Игрок получил травму в апреле этого года. По плану медицинского штаба клуба он должен был восстановиться к августу, но в итоге игроку понадобилась повторная операция из-за осложнений. Рафинья, скорее всего, сможет вернуться в строй лишь в следующем году.

    Источник: Calciomercato

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    08.10.2017 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      rahataim 8 октября 2017, 12:49

      а зачем он тогда нужен если он трамвирован

      0
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      Рейтинг: +14

      Veteran83 8 октября 2017, 09:27

      Какой защитник? Он вообще-то вратарь)))

      0
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > Veteran83 8 октября 2017, 11:19

      Я думал, он помощник тренера...

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