«Милан» и «Арсенал» проявляют интерес к защитнику «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рафинья может покинуть команду. Как сообщается, к 24-летнему футболисту проявляют интерес «Арсенал» и «Милан». Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Футболист перенес операцию 1 октября. Игрок получил травму в апреле этого года. По плану медицинского штаба клуба он должен был восстановиться к августу, но в итоге игроку понадобилась повторная операция из-за осложнений. Рафинья, скорее всего, сможет вернуться в строй лишь в следующем году.