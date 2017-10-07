Отбор на ЧМ-2018. Португальцы справились с Андоррой, Швейцария разгромила Венгрию

Состоялись очередные матчи европейского отборочного цикла к ЧМ-2018 в группе В. Сборная Португалии смогла сломить сопротивление соперника только во втором тайме. Один из голов забил Криштиану Роналду.
В другой встрече швейцарцы смогли разгромить венгров. Дублем отметился экс-игрок российского ЦСКА Стивен Цубер.
Отбор на ЧМ-2018. Европа. Группа В. 9-й тур
Андорра – Португалия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Роналду, 63; 0:2 – Силва, 86.
Швейцария – Венгрия – 5:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Джака, 18; 2:0 – Фрай, 20; 3:0 – Цубер, 43; 4:0 – Цубер, 49; 4:1 – Гузмич, 59; 5:1 – Лихтштайнер, 83; 5:2 – Уграй, 89.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру