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    Пандев уверен, что Италия попадет на ЧМ-2018

    Нападающий сборной Македонии и итальянского «Дженоа» Горан Пандев выразил уверенность, что «скуадра адзурра» непременно попадет на чемпионат мира-2018, несмотря на то что отбираться ей придется через стыковые матчи.

    «Исходя из турнирной ситуации, Италия в матче против Македонии (1:1) могла и не играть, поскольку независимо от результата нужно играть «стыки». Я вижу, что у них великолепная команда, которая никуда не денется и попадет в Россию», – сказал Пандев.

    Македонец подавляющую часть карьеры провел в Италии.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 07:18
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