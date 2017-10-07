Пандев уверен, что Италия попадет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Македонии и итальянского «Дженоа» Горан Пандев выразил уверенность, что «скуадра адзурра» непременно попадет на чемпионат мира-2018, несмотря на то что отбираться ей придется через стыковые матчи.

«Исходя из турнирной ситуации, Италия в матче против Македонии (1:1) могла и не играть, поскольку независимо от результата нужно играть «стыки». Я вижу, что у них великолепная команда, которая никуда не денется и попадет в Россию», – сказал Пандев.

Македонец подавляющую часть карьеры провел в Италии.