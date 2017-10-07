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Пятов: «Сборной Украины уже нечего терять»

7 октября 2017, 01:33
2

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов подвел итог победе над Косово (2:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 и поделился ожиданиями от встречи с Хорватией, которая станет решающей за выход в стыковые игры.

«К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Устраивает только победа. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут.

В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось.

Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами.

Дебют Марлоса (натурализованный бразилец – прим. «Бомбардира»)? Человек вышел и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо», — сказал 33-летний голкипер.

Ранее итог матча прокомментировал главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

Сборная Украины участвовала только на одном чемпионате мира – в 2006 году в Германии.

К Хорватии успеем восстановиться. Нам терять уже нечего. Устраивает только победа. В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось. Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут. Дебют Марлоса? Человек вышел и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо Источник: https://2018.footboom.com/news/1507326118-andrey-pjatov-nam-terjat-uzhe-nechego.html

Источник: Footboom
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Косово Хорватия Пятов Андрей
Комментарии (2)
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himik2-62
1507329740
сольют наверно хорватам,петро всё равно не пустит
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КЭТиК
1507348401
Для всех будет лучше, если Украина проиграет.
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