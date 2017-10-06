Игрок сборной Боливии сфотографировался с бразильцами перед матчем отбора на ЧМ

В рамках 17-го тура отборочного турнира зоны КОНМЕБОЛ сборная Боливии сыграла вничью 0:0 с командой Бразилии.

Перед началом встречи нападающий хозяев Марсело Морено сфотографировался с командой соперника.

Отец форварда – бразилец, мать – боливийка. 30-летний форвард китайского «Вухан Залл» выступал за «селесао» на молодежном уровне. Для выступлений на взрослом уровне Морено выбрал сборную Боливии. На его счету 15 голов в 63-х встречах.