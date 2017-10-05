Сампаоли не будет использовать связку Месси – Дибала в матче с Перу

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил причины, по которым он не собирается использовать дуэт форвардов Лионель Месси – Пауло Дибала в стартовом составе в матче с Перу, который состоится в пятницу, 6 октября.

«Учитывая, что у нас просто нет времени для того, чтобы поработать над дуэтом Мессии – Дибала, мы сделаем упор на дугой вариант состава», – сказал Сампаоли.

Напомним, что сборная Аргентины занимает лишь пятую строчку в своей отборочной группы, которая не дает право прямого попадания на чемпиона мира-2018 в России.