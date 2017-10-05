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    Сампаоли не будет использовать связку Месси – Дибала в матче с Перу

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объяснил причины, по которым он не собирается использовать дуэт форвардов Лионель МессиПауло Дибала в стартовом составе в матче с Перу, который состоится в пятницу, 6 октября.

    «Учитывая, что у нас просто нет времени для того, чтобы поработать над дуэтом Мессии – Дибала, мы сделаем упор на дугой вариант состава», – сказал Сампаоли.

    Напомним, что сборная Аргентины занимает лишь пятую строчку в своей отборочной группы, которая не дает право прямого попадания на чемпиона мира-2018 в России.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2017 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 5 октября 2017, 15:05

      На чемпиона мира 2018. Уже уже знают кто будет чемпионом мира

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