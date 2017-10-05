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Сарычев: «России нужно набрать авторитет перед народом»

5 октября 2017, 08:43

Советский голкипер Валерий Сарычев, проживающий уже 26 лет в Южной Корее, оценил шансы сборной России в матче с азиатской сборной. По его словам, обе команды находятся примерно в одинаковом положении, только корейцам не обязательно побеждать в предстоящем матче. По этой причине он готов поставить на ничейный исход.

Товарищеский матч Россия – Южная Корея состоится в ближайшую субботу, 7 октября.

— Насколько сильный специалист Син Тхэ Ен?

— Сложно сказать, это ведь еще молодой тренер, он только начинает свою карьеру. Сначала он начал на клубном уровне, потом ему доверили олимпийскую сборную, затем был помощником у Штилике в главной национальной команде, потом опять вернулся в олимпийскую сборную. В Рио-2014 он вышел из группы, но проиграл в четвертьфинале 0:1 Гондурасу. Что-то в нем есть, да только результатов нет таких, какие должны быть. Правда, перед ним поставили задачу вывести команду на чемпионат мира, и он это сделал. Сейчас началась критика, что команда показывает не тот футбол, на что Син Тхэ Ен замечает: подождите, я же вывел сборную на ЧМ-2018 за два тура до конца отборочного турнира. Время покажет. Хотя уже пошли разговоры, что его могут снять.

— То есть, в Россию в следующем году сборную Южной Кореи может привезти кто-то другой?

— Может быть. Например, есть вариант с Хиддинком.

— Опять?

— Ходят разговоры, что он будет не главным, а станет консультантом на чемпионате мира. Посмотрим, что дальше покажет Син Тхэ Ен.

— Как бы вы оценили расклад сил между двумя сборными-участницами ЧМ-2018 накануне субботнего матча? Кто сильнее?

— Я бы сказал, что обе сборные выглядят примерно одинаково. У России ведь сейчас тоже новый тренер, создающий новую команду. Южная Корея не строит новую команду, но находится сейчас не в очень хорошем состоянии, многие ее критикуют за показываемую игру. Ситуации схожие.

— Какого состава от россиян ждете в субботу? Экспериментального или максимально боевого с учетом вызванных футболистов?

— Сложно сказать. У Черчесова выбор не особо большой. В товарищеских играх можно пару-тройку новых игроков посмотреть. На Кубке конфедераций он вроде как посмотрел ребят, вроде бы что-то появилось. Не знаю, остановится ли он на этом составе. Хотя сейчас хорошо заиграл тот же Кокорин.

— Его как раз вызвали.

— Все правильно, ведь на данный момент это лучший нападающий в лиге. Конечно, его надо было брать. Думаю, что будет равная игра, так как корейцы не ставят перед собой особых задач, не хотят обязательно выиграть. России же нужно набрать авторитет перед народом. Склоняюсь к ничьей, но в лучшем случае Россия победит.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея
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