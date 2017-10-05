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    «Реал» выплатит 40 миллионов «Милану» за Сусо

    Полузащитник «Милана» Сусо в скором времени может стать игроком мадридского «Реала». 23-летний испанец должен заменить в королевском клубе Гарета Бэйла, который в последнее время подвержен травмам. Сейчас 28-летний валлиец выбыл на месяц. Его игрой и постоянным отсутствием в составе крайне недовольны болельщики «сливочных».

    Стоит отметить, что лишь две недели назад «Милан» продлил контракт с Сусо. Новое соглашение рассчитано до середины 2022 года. В нем также появилась сумма отступных – 40 миллионов евро.

    В текущем сезоне Сусо сыграл в шести матчах Серии А, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    05.10.2017 07:59
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