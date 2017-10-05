«Реал» выплатит 40 миллионов «Милану» за Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо в скором времени может стать игроком мадридского «Реала». 23-летний испанец должен заменить в королевском клубе Гарета Бэйла, который в последнее время подвержен травмам. Сейчас 28-летний валлиец выбыл на месяц. Его игрой и постоянным отсутствием в составе крайне недовольны болельщики «сливочных».

Стоит отметить, что лишь две недели назад «Милан» продлил контракт с Сусо. Новое соглашение рассчитано до середины 2022 года. В нем также появилась сумма отступных – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Сусо сыграл в шести матчах Серии А, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач.