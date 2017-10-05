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  • Попову не важен уровень соперников сборной России в товарищеских матчах

Попову не важен уровень соперников сборной России в товарищеских матчах

5 октября 2017, 06:55

Бывший нападающий сборной России Денис Попов считает, что качество соперников в двух предстоящих товарищеских матчах национальной команды не слишком важно. Экс-футболист уверен, что в современном футболе каждая команда имеет шанс на победу в конкретном матче.

Футболисты национальной команды на базе в Новогорске проходят подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

– Быть может, сборной России все-таки стоило подобрать для себя более серьезных спарринг-партнеров, чем Южная Корея и Иран?

– Спорный вопрос. Я бы не заострял на этой теме особого внимания. В любом случае товарищеский матч, даже против самого сильного противника, не сравнится с официальной встречей с самым слабым соперником. Мы могли бы во время подготовки к чемпионату мира обыграть немцев, аргентинцев и бразильцев и увериться, что прекрасно готовы, а на самом мундиале ничего не показать. Вспомните, как было перед Евро-2012: в товарняке разгромили итальянцев, а потом не вышли даже в плей-офф. Лучше наоборот: проиграть сейчас все товарищеские матчи – но зато далее великолепно выступить на чемпионате мира.

– И сейчас просто так уже никого не обыграешь?

– Совершенно верно. На сегодняшний день уровень футбола в целом такой, что кто угодно может победить кого угодно. Самая номинально слабая команда имеет шанс обыграть самую сильную – мы видим это и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов, и в национальных чемпионатах. Кубок Англии вполне может завоевать представитель низшего дивизиона. Из английской Премьер-лиги вылетают команды, по ходу турнира проигрывающие большинство своих матчей с разницей всего в один мяч. Взять чемпионат России: «Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом – а сейчас где находится? «Анжи», идущий на последнем месте, играет вничью с фаворитами «Спартаком» и «Зенитом», которые еле-еле уносят от махачкалинцев ноги. Другие примеры: «Базель» кладет «Бенфике» 5 мячей, но не факт, что попадет в весеннюю стадию еврокубков, а ЦСКА, несмотря на крупное поражение от «Манчестер Юнайтед», вполне способен оказаться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Скажу так: лучше один раз проиграть 10:0 и 9 других матчей выиграть, чем 10 раз проиграть по 1:0.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Попов Денис
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