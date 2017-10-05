Фернандес: «Раньше я пил столько, что иногда даже пьяным приходил на тренировки»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признался, что раньше любил выпить. Однако теперь, как заверяет игрок, он далек от алкоголя.

«Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день.

Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком», – сказал Фернандес.

Защитник выступает в России с лета 2012 года.