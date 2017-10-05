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    Фернандес: «Раньше я пил столько, что иногда даже пьяным приходил на тренировки»

    Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признался, что раньше любил выпить. Однако теперь, как заверяет игрок, он далек от алкоголя.

    «Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день.

    Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком», – сказал Фернандес.

    Защитник выступает в России с лета 2012 года.

    Источник: «Российская газета»

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    05.10.2017 01:01
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 6 октября 2017, 00:48

      понятно,с торпедой играет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 5 октября 2017, 19:09

      Не всякий такое о себе расскажет.Молодец.Ты-настоящий русский.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 5 октября 2017, 12:41

      Молодец! Сразу видно, наш человек. Не зря российское гражданство дали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 10:56

      Читаю новость и вижу, как он с Берёзами бухает и разговаривает о широте русской души)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:36

      Молодец! Правильные выводы для себя сделал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 октября 2017, 10:33

      видимо протрезвел, игра пошла

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 октября 2017, 10:10

      Российской газете не следует из мухи делать слона. Марио здоровья и удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 5 октября 2017, 09:06

      Если бухал, далек от алкашки быть не может. Один наркот, другой алкан... их бы там всех проверить.

      0
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      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 5 октября 2017, 08:51

      Жил бы изначально в России,то спился бы и футболером не стал.

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 5 октября 2017, 08:39

      Вероятнее всего переводчик "накосячил", а некоторые сайты скорее эту "новость в тираж". Мне по барабану как относился ранее к спиртному Марио, главное - как он относится к жизни и футболу сейчас. Вопросы есть? Вопросов нет! Тогда эту "новость" проехали.

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