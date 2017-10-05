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  • Фернандес: «Раньше я пил столько, что иногда даже пьяным приходил на тренировки»

Фернандес: «Раньше я пил столько, что иногда даже пьяным приходил на тренировки»

5 октября 2017, 01:01
25

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес признался, что раньше любил выпить. Однако теперь, как заверяет игрок, он далек от алкоголя.

«Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день.

Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком», – сказал Фернандес.

Защитник выступает в России с лета 2012 года.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (25)
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vladik12
1507154591
Никогда бы не подумал, что Марио закладывал за воротник. Вроде внешность настолько откровенно мальчишеская, что он квас с опаской должен пить - не то что бухать.
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insider_retro
1507155593
Что было, то было!... Судьба подарила момент и он стал поворотным!!... Главное, что вовремя остановился!..)) "Сделать остановку можно во время подъёма, но не во время спуска!.." (Бонапарт Наполеон)
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Chizhova
1507156639
По этому и стал игроком сборной))
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Snerg
1507158041
и это говорит тел рождения 1990 года))), раньше это когда в 15 лет?))) я фигею с таких .недаром он в сборную попал
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Евгений П
1507175144
Ахах! Пьяный мастер!))
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Пестрый
1507178173
А как на счет того что бы кальянчику курнуть?
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Dominator777
1507181997
Вероятнее всего переводчик "накосячил", а некоторые сайты скорее эту "новость в тираж". Мне по барабану как относился ранее к спиртному Марио, главное - как он относится к жизни и футболу сейчас. Вопросы есть? Вопросов нет! Тогда эту "новость" проехали.
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Nekit92
1507183565
Если бухал, далек от алкашки быть не может. Один наркот, другой алкан... их бы там всех проверить.
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chempion_cska
1507187441
Российской газете не следует из мухи делать слона. Марио здоровья и удачи!
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OfaZavr
1507189002
Молодец! Правильные выводы для себя сделал.
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