Ярмоленко: «Многие ждут, чтобы я сыграл плохо»

Футболист сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал, что у него есть недоброжелатели. Для игрока это является стимулом показывать качественную игру.

«Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают матчи, где все хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и украинскую, и сейчас все хвалят, все хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Неудачные игры бывают у всех, даже у Лионеля Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как «Боруссия», – приводит слова украинца 1927.kiev.

Немцы летом заплатили за переход Ярмоленко из киевского «Динамо» 25 миллионов евро.