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    Ярмоленко: «Многие ждут, чтобы я сыграл плохо»

    Футболист сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал, что у него есть недоброжелатели. Для игрока это является стимулом показывать качественную игру.

    «Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают матчи, где все хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и украинскую, и сейчас все хвалят, все хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

    Неудачные игры бывают у всех, даже у Лионеля Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как «Боруссия», – приводит слова украинца 1927.kiev.

    Немцы летом заплатили за переход Ярмоленко из киевского «Динамо» 25 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 01:26

      Дебют в команде отметил голом пяткой!.. Удачно!..
      Но не всегда всё будет гладко, неудач не избежать! Многое будет зависеть от того, как преодолеть эти неудачи и двигаться дальше...

      "Неудача — это возможность начать заново, но уже более мудро!.." (Генри Форд)

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:45

      Сравнение конечно "адекватное", ничего не скажешь! Только судя по твоим предыдущим высказываниям, что в Россию ехать играть хохлу западло, виноваты в твоей плохой игре всё-равно будут русские. Ты бы лучше над характером своим поработал, конкурент Месси родившийся в Ленинграде

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