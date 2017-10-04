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  • Будогосский: «Критикуя судей, клубы РФПЛ грубейшим образом нарушают конвенцию УЕФА»

Будогосский: «Критикуя судей, клубы РФПЛ грубейшим образом нарушают конвенцию УЕФА»

4 октября 2017, 22:09
5

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику арбитра Алексея Матюнина со стороны махачкалинского «Анжи». По словам функционера, дагестанцы грубо нарушают законодательство УЕФА.

«Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать. Пусть они говорят то, что считают нужным.

У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур.

Повторюсь, каждый должен заниматься своим делом. Не Алексей Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей», – сказал Будогосский,

Напомним, что президент «Анжи» Осман Кадиев обвинил судейский корпус в помощи «богатым клубам».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Будогосский Андрей
Комментарии (5)
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yorgenbarenz
1507144839
Офигеть! До какой степени обнаглели! Сталинизм на деспотизме какой-то! Давайте ещё на 10 суток закрывать тех ,кто критикует судейство. В нашей стране теперь модно закрывать за слово.
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insider_retro
1507146473
Всё! Дискуссии и обсуждений не будет!! Аргументы закончились!...))
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sprint5
1507161058
а знают ли конвенции судьи
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OfaZavr
1507187805
они косячат а их не критикуй видите ли.
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cska-62
1507205586
А конвенция УЕФА по судейству объявляет своих судей непогрешимыми? Как Папу Римского? Тогда разгонять надо УЕФА со всеми её структурами и конвенциями! Ну, а продажных "папиков" на нары!
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