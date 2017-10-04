Будогосский: «Критикуя судей, клубы РФПЛ грубейшим образом нарушают конвенцию УЕФА»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику арбитра Алексея Матюнина со стороны махачкалинского «Анжи». По словам функционера, дагестанцы грубо нарушают законодательство УЕФА.

«Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать. Пусть они говорят то, что считают нужным.

У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур.

Повторюсь, каждый должен заниматься своим делом. Не Алексей Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей», – сказал Будогосский,

Напомним, что президент «Анжи» Осман Кадиев обвинил судейский корпус в помощи «богатым клубам».