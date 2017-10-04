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    Будогосский: «Критикуя судей, клубы РФПЛ грубейшим образом нарушают конвенцию УЕФА»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику арбитра Алексея Матюнина со стороны махачкалинского «Анжи». По словам функционера, дагестанцы грубо нарушают законодательство УЕФА.

    «Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать. Пусть они говорят то, что считают нужным.

    У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур.

    Повторюсь, каждый должен заниматься своим делом. Не Алексей Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей», – сказал Будогосский,

    Напомним, что президент «Анжи» Осман Кадиев обвинил судейский корпус в помощи «богатым клубам».

    Источник: ТАСС

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    04.10.2017 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 октября 2017, 15:13

      А конвенция УЕФА по судейству объявляет своих судей непогрешимыми? Как Папу Римского? Тогда разгонять надо УЕФА со всеми её структурами и конвенциями! Ну, а продажных "папиков" на нары!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:16

      они косячат а их не критикуй видите ли.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 октября 2017, 02:50

      а знают ли конвенции судьи

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 22:47

      Всё! Дискуссии и обсуждений не будет!! Аргументы закончились!...))

      0
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 4 октября 2017, 22:20

      Офигеть! До какой степени обнаглели! Сталинизм на деспотизме какой-то! Давайте ещё на 10 суток закрывать тех ,кто критикует судейство. В нашей стране теперь модно закрывать за слово.

      5
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