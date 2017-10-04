КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тысяч за матерные кричалки и пиротехнику на трибунах в матче против «Урала»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о мерах наказания в отношении болельщиков на матче 12-го тура РФПЛ «Спартак» – «Урал» (0:1).

«Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей», – сказал функционер.

В сентябре «Бомбардир» писал о том, что красно-белые могут получить штраф за баннер «УЕФА мафия» на матче против «Ливерпуля» (1:1) в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.