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    КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тысяч за матерные кричалки и пиротехнику на трибунах в матче против «Урала»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о мерах наказания в отношении болельщиков на матче 12-го тура РФПЛ «Спартак»«Урал» (0:1).

    «Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей», – сказал функционер.

    В сентябре «Бомбардир» писал о том, что красно-белые могут получить штраф за баннер «УЕФА мафия» на матче против «Ливерпуля» (1:1) в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 17:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:21

      быдло надо остановитьььь!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 19:19

      как и чем оценивается мат на трибунах разве есть прейскурант на каждое отдельное матерное слово 80 штук это один раз или 5 раз крикнули матом. Разве в других матчах мата нет или там как в театре все тихо сидят и //ЩЕЛКУНЧИК// смотрят

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 17:38

      Неужели у них есть неправильные кричалки? Не слышал..

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 17:35

      Правоохранительные органы делают вид, что не замечают брани во время массовых мероприятий и несогласованного применения пиротехники... Это же надо возится, искать, проводить следственные действия и т.п. мероприятия.... А оно это надо??!
      КДК проще клуб рубануть на деньги... Профилактика, типа, проведена...

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