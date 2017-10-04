Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Лукойла» – о выступлении «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

    Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил текущие выступления «Спартака» в нынешнем сезоне.

    На данный момент московский клуб в ранге чемпиона России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место и отстает от первой позиции на 11 очков.

    «Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать», – сказал Алекперов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2017 13:05
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 18:12

      Каждый год нужно ставить максимальные задачи и стараться решать их.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 октября 2017, 17:15

      А "Лукойлом"каждый год быть можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 4 октября 2017, 16:54

      Еще раз убедился по высказываниям Алекперова и Федуна, что они посторонние люди в футболе. В Спартаке вообще мало кто помнит и знает что делать с этим чемпионством.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 4 октября 2017, 16:23

      Теперь всё понятно. Оказывается это президент Лукойла не разрешает Спартаку показывать чемпионскую игру...(( говорит "Нельзя...".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 октября 2017, 15:26

      не каждый же год у симоняна юбилей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 15:20

      Вы каждый час оправдываетесь! Что собираетесь делать дальше? Хоть одно серьёзное предложение есть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 4 октября 2017, 15:07

      Нельзя?? НЕЛЬЗЯ!!??? А вот Барселона с Реалом почему-то с тобой не согласны!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > foreverorthodox 4 октября 2017, 15:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а свинтак тут каким боком? это лестер обычный

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > карасевщина 4 октября 2017, 15:36

      О, говнецом пахнуло, культурная столица подтянулась.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > foreverorthodox 4 октября 2017, 16:14

      Да и Спартак в 90-е.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 октября 2017, 15:05

      Лично я не против.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 октября 2017, 14:57

      Посмотри спартаковскую историю и осознай, как ты не прав.

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 октября 2017, 14:50

      Уважаемый Вагит Юсуфович, огромный респект Вам и Федуну за деньги и заботу, вложенные в Спартак, а не Челси или Монако. Но скажу Вам как на духу, поймайте петуха и е..те ему мозги, скажите честно, что этот негодяй Каррера со своей бесбашенной бандой взял и совершенно неожиданно выиграл титул, хотя ему ставили задачу быть в тройке. А руководство просто оказалось к этому не готово. Не собирались усиливаться под ЛЧ, не вели потенциальных новичков. Случилась обычная хрень, когда в колхозе урожай небывалый, а амбары никто не ремонтировал. Такая вот эпидерсия.

      15
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11