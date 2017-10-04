Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Лукойла» – о выступлении «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Президент «Лукойла» – о выступлении «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

4 октября 2017, 13:05
31

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил текущие выступления «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент московский клуб в ранге чемпиона России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место и отстает от первой позиции на 11 очков.

«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать», – сказал Алекперов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mialkov
1507111996
Скажу по секрету президенту Лукойла - можно становиться чемпионом каждый год, от этого не умирают)))
Ответить
piligrim1986
1507113505
нельзя блин раз в 16 лет становиться чемпионом)))
Ответить
oyabun
1507114384
В принципе то что в этом году Спартак не станет Чемпионом ожидалось. И тому есть очень четкие предпосылки:
- Очень качественное и многочисленное усиление Зенита
-Практически нулевое усиление самого Спартака
-полный лазарет и как следствие крайне скудный выбор для ротации
-очень сильная психологическая и физическая усталость основного состава от запредельного выкладывания в прошлом сезоне+выступления на нескольких фронтах сразу.
Но я бы сказал по-другому, стыдно и недопустимо, действующему Чемпиону находится на 9-м из 16 месте в турнирной таблице, как было еще совсем недавно. И очень хочется надеяться что уверенная игра и победа над Уралом не исключение из правил, а наоборот начало победного пути
Ответить
insider_retro
1507114692
Нельзя или невозможно?!.. Есть команды, которые не прочь из года в год побороться и подержать чемпионский кубок над головой... Руководство задаёт цели, обеспечивает все процессы, а тренер с игроками должны рвать жилы, невзирая на успешность сезона... Почитателям клуба не нравится снижение требований к команде по достижению результату... И это касается многих клубов...))
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1507116650
Просто из уважения к болельщикам других команд, соглашусь, что выигрывать без конца нельзя. Но как болельщик Спартака ни за что не соглашусь, что руководство сделало все, чтобы выигрывать постоянно. Для кого кинули лозунг - Пришли, чтобы править? Чтобы питерские пацанята здесь дерьмом кидались?
Ответить
andrebest4
1507117766
нельзя наверно если этого хочет верхушка..а если по спортивному принципу то надо всегда к этому стремиться и не допускать даже мысли о том что в этом или следующем году чемпионства не видать это сразу равно поражению!!спаму удачи!!!а нам терпения
Ответить
Svoysvoemubrat
1507117833
Уважаемый Вагит Юсуфович, огромный респект Вам и Федуну за деньги и заботу, вложенные в Спартак, а не Челси или Монако. Но скажу Вам как на духу, поймайте петуха и е..те ему мозги, скажите честно, что этот негодяй Каррера со своей бесбашенной бандой взял и совершенно неожиданно выиграл титул, хотя ему ставили задачу быть в тройке. А руководство просто оказалось к этому не готово. Не собирались усиливаться под ЛЧ, не вели потенциальных новичков. Случилась обычная хрень, когда в колхозе урожай небывалый, а амбары никто не ремонтировал. Такая вот эпидерсия.
Ответить
Сибирь за Спартак
1507118260
Посмотри спартаковскую историю и осознай, как ты не прав.
Ответить
СШГЭС
1507118715
Лично я не против.
Ответить
OfaZavr
1507129945
Каждый год нужно ставить максимальные задачи и стараться решать их.
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
1
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+