Президент «Лукойла» – о выступлении «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил текущие выступления «Спартака» в нынешнем сезоне.
На данный момент московский клуб в ранге чемпиона России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место и отстает от первой позиции на 11 очков.
«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать», – сказал Алекперов.
Источник: ТАСС
- Очень качественное и многочисленное усиление Зенита
-Практически нулевое усиление самого Спартака
-полный лазарет и как следствие крайне скудный выбор для ротации
-очень сильная психологическая и физическая усталость основного состава от запредельного выкладывания в прошлом сезоне+выступления на нескольких фронтах сразу.
Но я бы сказал по-другому, стыдно и недопустимо, действующему Чемпиону находится на 9-м из 16 месте в турнирной таблице, как было еще совсем недавно. И очень хочется надеяться что уверенная игра и победа над Уралом не исключение из правил, а наоборот начало победного пути