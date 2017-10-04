Президент «Лукойла» – о выступлении «Спартака»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил текущие выступления «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент московский клуб в ранге чемпиона России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место и отстает от первой позиции на 11 очков.

«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть – менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать», – сказал Алекперов.