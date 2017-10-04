Глава ВФСО «Динамо»: «Зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как?»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский недоволен селекционной политикой футбольного клуба, которая велась прежним руководством. Он считает, что бело-голубые уступил в этом аспекте почти всем участникам Премьер-лиги этого сезона.

– Вы сказали, что селекция была слабой – вы недовольны менеджерами Кречетовым и Голубиным?

– Недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне «Динамо» и даже лучше.

– «Ростов»?

– Не только. Все команды, кроме «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и отчасти «Рубина». У нас же ни одного игрока не продали. Все, кого мы отпустили, ушли с компенсацией, а приобретения сделали гораздо менее успешные, чем другие. С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое? Конечно, Алексей ушел не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьезное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа?