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  • Глава ВФСО «Динамо»: «Зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как?»

Глава ВФСО «Динамо»: «Зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как?»

4 октября 2017, 10:15
7

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский недоволен селекционной политикой футбольного клуба, которая велась прежним руководством. Он считает, что бело-голубые уступил в этом аспекте почти всем участникам Премьер-лиги этого сезона.

– Вы сказали, что селекция была слабой – вы недовольны менеджерами Кречетовым и Голубиным?

– Недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне «Динамо» и даже лучше.

– «Ростов»?

– Не только. Все команды, кроме «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и отчасти «Рубина». У нас же ни одного игрока не продали. Все, кого мы отпустили, ушли с компенсацией, а приобретения сделали гораздо менее успешные, чем другие. С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое? Конечно, Алексей ушел не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьезное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Акинфеев Игорь Ионов Алексей
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NovV
1507104153
Можно подумать, этих "селекционеров" клубу кто-то навязал. Такой клуб, значит
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paracetamol
1507104762
Для вРотТенбергов это пустяки. Крохами с барского стола тараканы занимаются.
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FanatSerj
1507106605
да уж..... пошли труселя вывешивать, и никого же не то что не посадят, даже пальцем не отчитают.
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Popularov
1507115549
Зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа? Нет! Это не селекция, а ЧИСТЕЙШИЙ КРИМИНАЛ!!! Кто нибудь ответил за воровские дела в Динамо? Пора САЖАТЬ и раскулачивать этих горе селекционеров с КОНФИСКАЦИЕЙ имущества нажитого ПРЕСТУПНЫМ путём! Это не селекционеры, а КОРРУПЦИОНЕРЫ и место их на нарах, а не на Канарах!!! Пока в Динамо не накажут ВОРОВ, так и будет продолжаться эта криминальная ТРАНСФЕРНАЯ история. Динамо УВЕРЕННО держит пальму первенства по коррупционным трансферным скандалам и не мудрено, что Динамо сейчас на дне российского футбола. Кобелев в Динамо, как тренер, закончился тогда, когда погряз в финансовых ТЁМНЫХ делишках! Динамо РЕЗКО пошло вниз и Кобелев приложил к этому свою нечестную руку! Конечно, после такого КРИМИНАЛА, Кобелеву не место в ДИНАМО и его от Динамо надо пожизненно отлучать и больше туда НЕ ПРИГЛАШАТЬ! В его бытность работы тренером - это был ДИЧАЙШИЙ разгул КРИМИНАЛА в Динамо! Динамо уже ТОНУЛО, а Кобелев и компания только этому способствовали и высасывали из Динамо последние бюджетные соки! Это финансовые ВАМПИРЫ!!! Тёмные делишки НЕПРАВЕДНОГО обогащения, помогли БЛАГОПОЛУЧНО забыть им про совесть и честь Динамо. Они думали только об одном - КАК можно и БОЛЬШЕ набить свои карманы ДЕНЬГАМИ и успеть УРВАТЬ пока они ещё там. А после них, хоть потоп в Динамо и полная НИЩЕТА! Там не одно уголовное дело надо заводить, а через одного, в том числе и на Кобелева! В Динамо многим удалось УВИЛЬНУТЬ от ответственности за КРИМИНАЛ и воровство! Но уголовные дела в Динамо есть и надо их ДОВЕСТИ до конца и посадить коррупционеров и ВОРОВ, которые опустили Динамо на ДНО российского футбола!
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cent58
1507121555
Представляю сколько людишек неплохо кормится на такой селекции , так сказать ! - слава МВД и прочим любителям кожаного мяча .
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Обер-КанцлерЪ
1507129744
Что такое ВФСО? Расшифруйте пожалуйста.
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