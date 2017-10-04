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    Агент: «Фернандес является прямым конкурентом Смольникова в сборной»

    Футбольный агент Александр Маньяков, который является представителем защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о прямом конкуренте своего клиента в сборной России. Он отнес к ним защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    — После вызова Смольникова в сборную на матчи с Южной Кореей и Ираном вы отметили это событие хэштегом #ктоеслинеон. Конкурентов у него в национальной команде нет?

    — Почему, есть. Например, очень хороший футболист Марио Фернандес. Но я ведь агент Игоря, поэтому для меня именно он номер один.

    — Как вообще относитесь к Марио Фернандесу, к его натурализации?

    — Спорный вопрос. Наверное, мне не стоит отвечать. Я отношусь к Марио с большим уважением, это классный игрок. Если российскому футболу и нужны легионеры, то именно такие. Ничего против него не имею, но, наверное, нам всем надо лучше работать, чтобы к натурализации мы больше не возвращались.

    — Как показал матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, у Фернандеса тоже бывают не лучшие игры. У него тоже многое зависит от того, в какой он находится форме, в каком состоянии.

    — В минувшем сезоне он выдал просто шедевральную концовку, очень прилично смотрелся. Я за ним слежу, потому что Марио является реальным конкурентом Смольникова в сборной России. Он был в хорошей форме, на волне. Сейчас — черт его знает, может, он в физиологической яме? Кроме того, вся команда, кроме, может быть, Жамалетдинова и Кучаева, вышедших на замену, отчасти Головина, выглядела неважно. Конечно, и Марио не выглядел глыбой. Зато в матче со «Спартаком», на котором я присутствовал, он смотрелся чудесно: от него исходила острота впереди, он отрабатывал сзади.

    — У Фернандеса было повреждение, наверное, этим все объясняется.

    — Наверное.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.10.2017 09:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 октября 2017, 19:29

      Нуууууу, надо еще поглядеть кто кому конкурент)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 октября 2017, 17:33

      В Зените Смольникова вытеснили из стартового состава, теперь в сборной вытесняют. Это фиаско, братан!))

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 4 октября 2017, 13:51

      Это да...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 4 октября 2017, 13:24

      На сегодняшний день у Марио как в клубе, так и в сборной конкурентов НЕТ!

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2017, 13:05

      Скорее это Смольников конкурент Марио в сборной, и то не главный.

      4
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      Рейтинг: +27

      777artur777 4 октября 2017, 12:46

      да куда смольникову до фернандеса))))

      4
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