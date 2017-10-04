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  • Агент: «Фернандес является прямым конкурентом Смольникова в сборной»

Агент: «Фернандес является прямым конкурентом Смольникова в сборной»

4 октября 2017, 09:15
6

Футбольный агент Александр Маньяков, который является представителем защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о прямом конкуренте своего клиента в сборной России. Он отнес к ним защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

— После вызова Смольникова в сборную на матчи с Южной Кореей и Ираном вы отметили это событие хэштегом #ктоеслинеон. Конкурентов у него в национальной команде нет?

— Почему, есть. Например, очень хороший футболист Марио Фернандес. Но я ведь агент Игоря, поэтому для меня именно он номер один.

— Как вообще относитесь к Марио Фернандесу, к его натурализации?

— Спорный вопрос. Наверное, мне не стоит отвечать. Я отношусь к Марио с большим уважением, это классный игрок. Если российскому футболу и нужны легионеры, то именно такие. Ничего против него не имею, но, наверное, нам всем надо лучше работать, чтобы к натурализации мы больше не возвращались.

— Как показал матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, у Фернандеса тоже бывают не лучшие игры. У него тоже многое зависит от того, в какой он находится форме, в каком состоянии.

— В минувшем сезоне он выдал просто шедевральную концовку, очень прилично смотрелся. Я за ним слежу, потому что Марио является реальным конкурентом Смольникова в сборной России. Он был в хорошей форме, на волне. Сейчас — черт его знает, может, он в физиологической яме? Кроме того, вся команда, кроме, может быть, Жамалетдинова и Кучаева, вышедших на замену, отчасти Головина, выглядела неважно. Конечно, и Марио не выглядел глыбой. Зато в матче со «Спартаком», на котором я присутствовал, он смотрелся чудесно: от него исходила острота впереди, он отрабатывал сзади.

— У Фернандеса было повреждение, наверное, этим все объясняется.

— Наверное.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Смольников Игорь Фернандес Марио
Комментарии (6)
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777artur777
1507110415
да куда смольникову до фернандеса))))
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Kulimen
1507111507
Скорее это Смольников конкурент Марио в сборной, и то не главный.
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Dominator777
1507112641
На сегодняшний день у Марио как в клубе, так и в сборной конкурентов НЕТ!
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Obi Wan
1507114306
Это да...
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Lester84
1507127634
В Зените Смольникова вытеснили из стартового состава, теперь в сборной вытесняют. Это фиаско, братан!))
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SunRomeS
1507134566
Нуууууу, надо еще поглядеть кто кому конкурент)))
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