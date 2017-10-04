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    «Интер» готов заплатить 30 миллионов за Пасторе

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе входит в трансферные интересы «Интера». 28-летний футболист может пополнить итальянский клуб уже в ближайшее январское трансферное окно.

    Известно, что французы хотели бы выручить за своего футболиста около 30 миллионов евро. «Интер» готов заплатить такую сумму. В услугах футболиста также заинтересован мадридский «Атлетико».

    Пасторе перешел в «ПСЖ» в 2011 году. В текущем сезоне аргентинец провел четыре матча во французской Лиге 1, в которых стал автором двух голов.

    Источник: Football Italia

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    04.10.2017 08:45
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