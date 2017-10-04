«Интер» готов заплатить 30 миллионов за Пасторе

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе входит в трансферные интересы «Интера». 28-летний футболист может пополнить итальянский клуб уже в ближайшее январское трансферное окно.

Известно, что французы хотели бы выручить за своего футболиста около 30 миллионов евро. «Интер» готов заплатить такую сумму. В услугах футболиста также заинтересован мадридский «Атлетико».

Пасторе перешел в «ПСЖ» в 2011 году. В текущем сезоне аргентинец провел четыре матча во французской Лиге 1, в которых стал автором двух голов.