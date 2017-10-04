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  • Григорий Иванов: «Тарханов после провала со «Спартаком» должен во всем разобраться»

Григорий Иванов: «Тарханов после провала со «Спартаком» должен во всем разобраться»

4 октября 2017, 07:33
2

Президент «Урала» Григорий Иванов не торопится оценивать результаты выступления своей команды после 12-ти туров. Этому не способствуют и конкуренты из нижней части таблицы, которые в последних турах подтянулись к команде из Екатеринбурга.

Напомним, что игра 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0. После этой игры москвичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, а «Урал» занимает восьмое место с 16-ю очками.

— Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?

— Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.

— Тем не менее вам удается брать очки в играх с командами, которые претендуют на золото чемпионата России: ЦСКА (0:0), «Краснодаром» (1:1), «Зенитом» (1:1)…

— Конечно, мы рады, что удается цепляться за результат в играх со столь серьезным соперниками. У «Зенита» нам и вовсе впервые удалось отобрать очки. И вообще мы показываем неплохую игру в ходе этого первенства. Только вот в матче со «Спартаком» с командой что-то произошло. Но у нас опытный тренер — Александр Федорович Тарханов, он должен во всем разобраться.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1507104840
Он уже разобрался. Его долю ему выплатили.
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Popularov
1507115492
Президент «Урала» Григорий Иванов: - "Только вот, в матче со «Спартаком», с командой что-то произошло. - Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. - На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. " А вы вспомните, как в прошлом году все гудели по поводу матча Урал - Терек! Тогда тоже что-то произошло и все подозрения были на договорняк. А в позапрошлом году таже ДОГОВОРНАЯ шумная история! Поэтому не стоит удивляться, что с Уралом в матче со Спартаком - что-то произошло! Угадайте с первого раза - ЧТО??? Правильно! ДОГОВОРНЯК! Урал просто СДАЛ игру Спартаку! Вот что ПРОИЗОШЛО! Президенту «Урала» Григорию Иванову есть от чего удивляться! Этот сезон Урал начал ЗДОРОВО и вырвался на верх. Команда Урал показывала отличную игру и даже ВПЕРВЫЕ отобрала очки у Зенита! А тут в игре со Спартаком Урал так, договорняцки РАСКИС, что это вызвало большие подозрения у специалистов. Как такое могло ПРОИЗОЙТИ и почему с Уралом так РЕЗКО, что-то произошло! В этом 12-м туре плохо сыграл только УРАЛ против Спартака! Так безвольно Урал ещё не играл! Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК! За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ! 11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале! А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие команды - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно! В этом туре все, кроме Урала и «Динамо», отбирали очки у фаворитов. И «Анжи», и «СКА-Хабаровск», и Тула, и «Тосно» и Арсенал и Уфа. А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК! Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!
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