Григорий Иванов: «Тарханов после провала со «Спартаком» должен во всем разобраться»

Президент «Урала» Григорий Иванов не торопится оценивать результаты выступления своей команды после 12-ти туров. Этому не способствуют и конкуренты из нижней части таблицы, которые в последних турах подтянулись к команде из Екатеринбурга.

Напомним, что игра 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0. После этой игры москвичи поднялись на шестую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, а «Урал» занимает восьмое место с 16-ю очками.

— Чемпионат Росиии близится к экватору. «Урал» с 16 очками расположился в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. Вы довольным промежуточным результатом?

— Какие-то выводы мы будем делать только в конце сезона, а не сейчас. Таблица очень плотная, все команды рядом. При этом клубы, которые сейчас идут ниже нас, тоже стали набирать очки. Так что пока рано говорить о наших результатах.

— Тем не менее вам удается брать очки в играх с командами, которые претендуют на золото чемпионата России: ЦСКА (0:0), «Краснодаром» (1:1), «Зенитом» (1:1)…

— Конечно, мы рады, что удается цепляться за результат в играх со столь серьезным соперниками. У «Зенита» нам и вовсе впервые удалось отобрать очки. И вообще мы показываем неплохую игру в ходе этого первенства. Только вот в матче со «Спартаком» с командой что-то произошло. Но у нас опытный тренер — Александр Федорович Тарханов, он должен во всем разобраться.