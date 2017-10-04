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    Каннаваро просит фанатов «Интера» и «Милана» набраться терпения

    Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро считает, что не стоит ждать быстрого возвращения «Милана» и «Интера» на ведущие роли в итальянском футболе.

    «Сейчас у «Интера» и «Милана» есть финансовые ресурсы. Благодаря этому клубы будут бороться за высокие цели. Но для этого нужно время.

    Например, «Наполи» достиг своего нынешнего уровня потратив на это 10-12 лет», – приводит слова Каннаваро Premium Sport.

    После семи туров «Интер» идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, «Милан» занимает седьмую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 07:16
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