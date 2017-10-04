Каннаваро просит фанатов «Интера» и «Милана» набраться терпения

Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро считает, что не стоит ждать быстрого возвращения «Милана» и «Интера» на ведущие роли в итальянском футболе.

«Сейчас у «Интера» и «Милана» есть финансовые ресурсы. Благодаря этому клубы будут бороться за высокие цели. Но для этого нужно время.

Например, «Наполи» достиг своего нынешнего уровня потратив на это 10-12 лет», – приводит слова Каннаваро Premium Sport.

После семи туров «Интер» идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, «Милан» занимает седьмую строчку.