Воспитанник «Реала» Торрес – о Пике: «Если не чувствуешь себя испанцем, то не выступай за сборную»

Воспитанник «Реала» Мигель Торрес, ныне выступающий за «Малагу», раскритиковал защитника сборной Испании Жерара Пике.

Напомним, что футболист «Барселоны» ранее высказал свое недовольство испанскими властями, которые препятствовали референдуму о независимости Каталонии.

«Если не чувствуешь себя испанцем на 100 процентов, то не стоит защищать цвета моей страны», – заявил Торрес в интервью El Chiringuito.