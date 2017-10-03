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    Воспитанник «Реала» Торрес – о Пике: «Если не чувствуешь себя испанцем, то не выступай за сборную»

    Воспитанник «Реала» Мигель Торрес, ныне выступающий за «Малагу», раскритиковал защитника сборной Испании Жерара Пике.

    Напомним, что футболист «Барселоны» ранее высказал свое недовольство испанскими властями, которые препятствовали референдуму о независимости Каталонии.

    «Если не чувствуешь себя испанцем на 100 процентов, то не стоит защищать цвета моей страны», – заявил Торрес в интервью El Chiringuito.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +521

      kazak1975 3 октября 2017, 23:17

      Пока Каталония порабощена, выступление в серии а -единственный способ привлечь внимание к Родине.

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      Рейтинг: +48

      barka22 > kazak1975 4 октября 2017, 07:57

      Вам бы матчасть этого вопроса почитать немного, гугль

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