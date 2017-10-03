Фурсенко: «Слова Путина? Наш тренер вправе выпускать столько иностранцев, сколько считает нужным»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на слова президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества иностранцев в сине-бело-голубой форме.

По словам функционера, руководство команды вправе само определять, скольким легионерам нужно появиться на поле.

– Будете ли вы обсуждать слова президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.