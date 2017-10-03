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  • Фурсенко: «Слова Путина? Наш тренер вправе выпускать столько иностранцев, сколько считает нужным»

Фурсенко: «Слова Путина? Наш тренер вправе выпускать столько иностранцев, сколько считает нужным»

3 октября 2017, 22:04
44

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на слова президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества иностранцев в сине-бело-голубой форме.

По словам функционера, руководство команды вправе само определять, скольким легионерам нужно появиться на поле.

– Будете ли вы обсуждать слова президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей Путин Владимир
Комментарии (44)
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bset
1507057664
Это все равно, что у тебя есть возможность купить Мерседес за 2 млн и радоваться, а тебя заставляют покупать Ладу. Она, конечно, ездит не очень, комфорт хромает, ломается чаще, но надо же поддерживать отечественный автопром. Единственная разница, что, судя по ценам и зарплатам на российских игроков, эта Лада еще и 3 млн стоит.
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GoldPlayFIFARus9
1507057877
Ого,а Фурсенко-то с яйцами оказывается. Неужели у нас в стране может кто-то не соглашаться с царём?!
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Football06
1507059882
Развивать надо, ну вы извините конечно, Только Зенит должен 5-7 игроков для сборной делать! В Премьер лиге если 4-6 клубов, таких как спартак цска краснодар рубин тот же Ахмат если они будут делать тех же 3-4 игроков для Сборной соберется целая команда, не так ли? А теперь посмотрим на матч с Реал Сосьедадом. Если посмотреть как реализовал момент Ригони, то скажи мне пожалуйста кто из Российских игроков способен так реализовать этот момент? Вооот, я видел в деле кузяева. Парень отрабатывает за 3, Лунев просто начинает уже думать о замене Акинфеева, всё вот вам два игрока лувших, а если и кокорин который расцвёл в этом сезоне, то это уже и атака и полузащита и
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Argon
1507061645
"Наш тренер вправе выпускать столько иностранцев, сколько считает нужным" - подрежет Газпром бюджет и будет ваш тренер выпускать столько иностранцев, сколько ВВП скажет. Не с тем Фурсенко быканул.
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Tony_93
1507062644
Путин скажет и гавно сожрешь и мочу выпьешь, или лет на 25 в Сибирь или на Дальний Восток уедешь, будешь там футбол в тюрьмах поднимать или они, скорее всего, тебе голов накидают. И где футбол развивается, если играют 7 баклажанов не наших, сначала думать надо потом уж неси свою хрень
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Nesterenko
1507065406
А наш президент хочет все и сразу - чтоб вся команда из молодых россиян была и результат хороший на европейской арене. Смешно...
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Приус
1507107550
Ой, профурсетка, следи за базаром, подпишет ВВП указ о запрещении господдержки коммерческих клубов, назавтра аргентиносы на такси домой свалят, а генспонсором вашим будет кооператив извозчиков Мага.
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СШГЭС
1507108652
Не буди лихо, пока оно тихо.
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Svoysvoemubrat
1507111040
Иными словами, Наше Все вам не указ, вы там в Питере не приху.ли?
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Одинокий волк Маквейд
1507112282
Да ты и впрямь без ума, Копченый /Глеб Жеглов/.
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