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    Фурсенко: «Слова Путина? Наш тренер вправе выпускать столько иностранцев, сколько считает нужным»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на слова президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества иностранцев в сине-бело-голубой форме.

    По словам функционера, руководство команды вправе само определять, скольким легионерам нужно появиться на поле.

    – Будете ли вы обсуждать слова президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

    – Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2017 22:04
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 13:18

      Да ты и впрямь без ума, Копченый /Глеб Жеглов/.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 октября 2017, 12:57

      Иными словами, Наше Все вам не указ, вы там в Питере не приху.ли?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 октября 2017, 12:17

      Не буди лихо, пока оно тихо.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 4 октября 2017, 11:59

      Ой, профурсетка, следи за базаром, подпишет ВВП указ о запрещении господдержки коммерческих клубов, назавтра аргентиносы на такси домой свалят, а генспонсором вашим будет кооператив извозчиков Мага.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 4 октября 2017, 10:29

      ...в ответе Фурсенко вижу игру слов--- или он неприкасаемый или не умный миллионер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > FaTeK1945ru 4 октября 2017, 12:00

      Он быдло, не видящее берегов.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > FaTeK1945ru 4 октября 2017, 12:58

      С такими речами он вскоре будет утешаться поговоркой- бедность не порок.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +85

      Gennadey 4 октября 2017, 08:52

      Уберите Газпром и не будет Зенита. Раньше Зенит добивался успехов благодаря своим воспитанникам , а сейчас одни легионеры.Так проще

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > Gennadey 4 октября 2017, 12:48

      Это когда Зенит добивался успеха своими воспитанниками?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Павелий 4 октября 2017, 13:00

      Во снах руководства Заката.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 октября 2017, 08:46

      Лихо Фурсенка стрелки перевел на тренера.))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 4 октября 2017, 07:12

      очередное метание бисера перед выборами

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 октября 2017, 07:07

      Скоро в Яблоко придётся Серёже записываться...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 октября 2017, 05:25

      по Фурсенко буровые плачут радетель футбола российского

      0
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