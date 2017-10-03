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    «Динамо» не рассматривает кандидатуру Кобелева

    Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что не пока рассматривает вариант с возвращением в футбольный клуб экс-главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева.

    – Не так давно Андрей Кобелев дал интервью. Тренер считает, что не сними его клуб с работы за три тура до конца, «Динамо» бы в Премьер-лиге осталось. Согласны с высказыванием Кобелева?

    – Многое по этому поводу можно сказать – если бы Бечирай не попал в штангу, мы бы победили «Арсенал», а если бы Панченко не попал в перекладину, выиграли бы у «Зенита». И если бы бабушка была бы дедушкой… Серьезно обсуждать это не стоит.

    – Тем не менее, Андрей Николаевич заметная персона в динамовском движении. Планируете его привлекать к работе?

    – Пока нет. Он уже себя проявил, этого достаточно. Нужно передохнуть.

    Кобелев возглавлял «Динамо» с августа 2006 по апрель 2010 года и с июля 2015 по май 2016 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2008 завоевали бронзовые медали РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2017 16:26
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