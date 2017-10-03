Экс-врач «Спартака»: «За травмы игроков красно-белых должен отвечать тренер по физподготовке. Он перенагрузил команду»

Бывши врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных игроков в команде в текущем сезоне. По его мнению, вину за это следует возложить на итальянского тренера по физподготовке Джорджио Д’Урбано, который просто перенагрузил футболистов во время предсезонной подготовки.

– За «Спартаком» следите?

– Конечно! Смотрел матчи против «Анжи» и «Ливерпуля».

– Сейчас в команде много травмированных. Массимо Каррера говорит, что это нормально, мол, в прошлом сезоне было примерно так же.

– Это очень серьезно, ситуация необычная!

– У троих – разрыв крестообразных связок. У Зобнина, Тимофеева…

– Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником не было, а нога подворачивается, и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60–65-й минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость.

– А отчего так много мышечных повреждений? Они у Глушакова, Джано, Промеса, Давыдова, Роши…

– Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда – надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Еще может быть связано с питанием – нельзя много сладкого. Но вряд ли в «Спартаке» не следят за этим. А главная причина – очень сильная физическая нагрузка.

– Медицинский штаб контролирует уровень аминокислот в организме?

– Конечно, игроки сдают специальные анализы – кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.

– Говорят, летом некоторые спартаковцы жаловались на непривычные нагрузки и шутили – мол, нас готовят к лыжному сезону.

– Это верно, я тоже слышал – продолжаю общаться с некоторыми футболистами. Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в «Спартаке», но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер все правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: «Это уже лишнее!» Слушать меня или нет – их дело.

– Вы тоже считаете, что летом команду перегрузили?

– Точно не знаю, но судя по матчам – да. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм – с «Анжи», ЦСКА, «Тосно», «Динамо», «Локомотивом», «Марибором». В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе.

– Что сейчас делать, чтобы не было больше травм?

– Сначала сдать биохимический анализ крови, тогда многое станет ясно. Мне кажется, надо больше работать с мячом и реже заходить в тренажерный зал. К штанге лучше вообще не прикасаться. Тем более сейчас три матча за неделю – кубок, чемпионат, Лига чемпионов! Нагрузки и так приличные.

– Вы проводили в «Спартаке» профилактику мышечных травм?

– Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!

– И все же – кто больше виноват в том, что в «Спартаке» столько травмированных?

– Тот, кто отвечает за физическую подготовку.

– Получается, Джорджио Д’Урбано?

– Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.

– Кто из врачей, Вартапетов?

– Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.

– За ваши годы в «Спартаке» случалось такое, чтобы сразу девять травмированных?

– Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.

– А кто особенно перегружал – Карпин?

– Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.

– Будете и дальше смотреть матчи «Спартака»?

– Конечно! Я футбол не люблю, но «Спартак» смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.