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    Экс-врач «Спартака»: «За травмы игроков красно-белых должен отвечать тренер по физподготовке. Он перенагрузил команду»

    Бывши врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных игроков в команде в текущем сезоне. По его мнению, вину за это следует возложить на итальянского тренера по физподготовке Джорджио Д’Урбано, который просто перенагрузил футболистов во время предсезонной подготовки.

    – За «Спартаком» следите?

    – Конечно! Смотрел матчи против «Анжи» и «Ливерпуля».

    – Сейчас в команде много травмированных. Массимо Каррера говорит, что это нормально, мол, в прошлом сезоне было примерно так же.

    – Это очень серьезно, ситуация необычная!

    – У троих – разрыв крестообразных связок. У Зобнина, Тимофеева…

    – Да я знаю! И моменты эти видел – никто их не атаковал, контакта с соперником не было, а нога подворачивается, и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60–65-й минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость.

    – А отчего так много мышечных повреждений? Они у Глушакова, Джано, Промеса, Давыдова, Роши…

    – Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда – надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Еще может быть связано с питанием – нельзя много сладкого. Но вряд ли в «Спартаке» не следят за этим. А главная причина – очень сильная физическая нагрузка.

    – Медицинский штаб контролирует уровень аминокислот в организме?

    – Конечно, игроки сдают специальные анализы – кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.

    – Говорят, летом некоторые спартаковцы жаловались на непривычные нагрузки и шутили – мол, нас готовят к лыжному сезону.

    – Это верно, я тоже слышал – продолжаю общаться с некоторыми футболистами. Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в «Спартаке», но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер все правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: «Это уже лишнее!» Слушать меня или нет – их дело.

    – Вы тоже считаете, что летом команду перегрузили?

    – Точно не знаю, но судя по матчам – да. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм – с «Анжи», ЦСКА, «Тосно», «Динамо», «Локомотивом», «Марибором». В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе.

    – Что сейчас делать, чтобы не было больше травм?

    – Сначала сдать биохимический анализ крови, тогда многое станет ясно. Мне кажется, надо больше работать с мячом и реже заходить в тренажерный зал. К штанге лучше вообще не прикасаться. Тем более сейчас три матча за неделю – кубок, чемпионат, Лига чемпионов! Нагрузки и так приличные.

    – Вы проводили в «Спартаке» профилактику мышечных травм?

    – Конечно! Иглоукалывание как раз для снятия мышечного тонуса, спазма. Часто бывало, что у игроков ничего не болело, но им хотелось снять усталость. Тогда Комбаров, Ещенко, Глушаков, Ананидзе, Ребров шли ко мне, чтобы расслабиться. Это не лечение, а профилактика. Я ставил иголки в икроножные и ягодичные мышцы, мышцы бедра, поясницу. Одного раза хватает. Пусть Глушаков приезжает, если хочет. Он отличный человек и хороший капитан! В том, что «Спартак» стал чемпионом, велика его заслуга!

    – И все же – кто больше виноват в том, что в «Спартаке» столько травмированных?

    – Тот, кто отвечает за физическую подготовку.

    – Получается, Джорджио Д’Урбано?

    – Если он в этом главный, да. А врачи должны говорить ему, если видят, что нагрузок слишком много.

    – Кто из врачей, Вартапетов?

    – Нет, он начальник департамента, на базе бывает редко. Имею в виду тех, кто работает на поле.

    – За ваши годы в «Спартаке» случалось такое, чтобы сразу девять травмированных?

    – Не помню подобного. Три-четыре точно было. Но если много больных, это из-за перегруженности.

    – А кто особенно перегружал – Карпин?

    – Не хочу говорить об этом. Много времени прошло.

    – Будете и дальше смотреть матчи «Спартака»?

    – Конечно! Я футбол не люблю, но «Спартак» смотрю всегда и переживаю, чтобы никто не травмировался. Главное – здоровье, а не победа, хотя в идеале и три очка бы набрать.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.10.2017 15:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 4 октября 2017, 13:56

      Подготовка футболистов и лыжников отличается. У лыжников работают в основном над выносливостью, поэтому сильно нагружают. У футболиста важна скоростная работа, на рывках. Поэтому нагрузки должны быть другие. Странно, что в Спартаке это не понимают.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 октября 2017, 02:48

      Доктор Лю - лучший! А итальянца-лыжника надо на лыжи поставить и пинка дать под зад, чтобы катился до Италии без остановки.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 3 октября 2017, 20:21

      Нужно врача обратно вызвать и извиниться перед ним руководству за глупость, а итальянского тренера,который перегрузил уволить и исправить ситуацию,вернув на прежнее чемпионское русло,когда вся команда работает дружно на успех!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 октября 2017, 18:19

      Зажирели, отъелись...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 18:16

      Хороший врач, знающий своё дело. Зря убрали его.

      3
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      Рейтинг: +6328

      порт 3 октября 2017, 16:41

      Одно дело работа врача с лыжниками, другое дело с футболистами.

      2
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      Рейтинг: +3861

      Кинстифа 3 октября 2017, 16:40

      Все тут правильно пишут. но!!! вы видели как физически готовы английские команды...
      Может стоит потерпеть, а дальше и выносливость повысится и травм меньше будет???
      имхо

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      Рейтинг: +8116

      nik55 3 октября 2017, 16:01

      решили дать макаронникам заработать---вот результат

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир > nik55 3 октября 2017, 22:00

      Кратко и в точку.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 октября 2017, 15:54

      Кроме того, что безусловно есть вина врачей- тренеров в стольких количествах травм, на мой взгляд это еще и стиль игры.

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 3 октября 2017, 15:44

      Зря его убрали!

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