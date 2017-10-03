Буйволов: «Победа «Тосно» было делом времени»

Защитник «Тосно» Андрей Буйволов рассказал в эфире «Матч ТВ» о том, как сложно даются победы его команде. По словам футболиста, игрокам не хватает пока опыта выступления в высшем дивизионе.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Ахмат» закончился со счетом 1:0. После этой встречи представители ленинградской области записали 12 очков на свой счет, расположившись на 13-й строчке в турнирной таблице. Грознецны с 17-ю очками идут на пятом месте.

– Нам тяжело даются очки. Хотелось после неудачи в Екатеринбурге отблагодарить преданных болельщиков хорошей игрой и результатом. В итоге получилось.

– Почему так трудно входили в игру? Практически не было моментов ни у вас, ни у «Ахмата».

– «Ахмат» отдал нам инициативу. Нам приходилось взламывать оборону, а ее было тяжело раскачать. Из-за этого первый тайм получился незрелищным.

– Последние минуты были очень напряженными. Это нервы?

– Это больше наша неопытность в Премьер-лиге. Все познается с опытом. Хотели отстоять победу, поэтому так и получилось.

– Седьмой домашний матч и только первая победа на своем поле.

– Это стечение обстоятельств. Были игры против «СКА-Хабаровска» и «Анжи», где мы должны были брать три очка, а в итоге довольствовались ничьей. Это было делом времени.