Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Буйволов: «Победа «Тосно» было делом времени»

    Защитник «Тосно» Андрей Буйволов рассказал в эфире «Матч ТВ» о том, как сложно даются победы его команде. По словам футболиста, игрокам не хватает пока опыта выступления в высшем дивизионе.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Ахмат» закончился со счетом 1:0. После этой встречи представители ленинградской области записали 12 очков на свой счет, расположившись на 13-й строчке в турнирной таблице. Грознецны с 17-ю очками идут на пятом месте.

    – Нам тяжело даются очки. Хотелось после неудачи в Екатеринбурге отблагодарить преданных болельщиков хорошей игрой и результатом. В итоге получилось.

    – Почему так трудно входили в игру? Практически не было моментов ни у вас, ни у «Ахмата».

    – «Ахмат» отдал нам инициативу. Нам приходилось взламывать оборону, а ее было тяжело раскачать. Из-за этого первый тайм получился незрелищным.

    – Последние минуты были очень напряженными. Это нервы?

    – Это больше наша неопытность в Премьер-лиге. Все познается с опытом. Хотели отстоять победу, поэтому так и получилось.

    – Седьмой домашний матч и только первая победа на своем поле.

    – Это стечение обстоятельств. Были игры против «СКА-Хабаровска» и «Анжи», где мы должны были брать три очка, а в итоге довольствовались ничьей. Это было делом времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2017 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11