Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кутепов: «Игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, но у сборной России футболисты тоже играют в Европе»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов оценил уровень ближайших соперников национальной команды по товарищеским матчам.

    В субботу, 7 октября, россияне примут в Москве Южную Корею, а во вторник, 10 числа, встретятся в Казани с Ираном.

    «Я бы не сказал, что «Динамо», с которым сборная играла в сентябре, – несерьезный соперник.

    Пока никакой информации по соперникам нет. Раз они отобрались на чемпионат мира, значит, это хорошие сборные. Состояние хорошее и физическое, и моральное. Сборная – это смена обстановки. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне. Но у нас игроки тоже играют в Европе. Все покажет матч», – сказал Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 октября 2017, 03:24

      Вы с корейцами не так давно две игры играли, ты где был???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 октября 2017, 20:55

      Детский лепет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      moistavki6 2 октября 2017, 20:44

      Пpогнoзы футбольных матчей www.moistavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 октября 2017, 19:35

      Огласите (вес) список пожалусто гражданин Кутепов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2017, 19:26

      В какой Европе играют наши сборники? Сербия, Турция, Россия! Топовые чемпионаты-нет слов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 19:06

      Мыслит широко и глубоко. Ещё играл бы так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 18:37

      По идее, соперников должен оценивать тренерский штаб, а раздавать интервью - кто-то от пресс-службы сборной... Игрокам надо готовиться, что только не скажешь в суете тренировочных будней...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 2 октября 2017, 18:29

      Да... и ты один из игроков топ-уровня.И как тебя в сборную приглашают?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 октября 2017, 18:17

      У нас тоже играют в Европе???? Ты чё несешь то....рауш один...еще и в топах наверно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ > алекс88 2 октября 2017, 18:20

      Он имеет ввиду чемпионат России, Лигу Чемпионов и Лигу Европы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > алекс88 2 октября 2017, 18:24

      ну он видимо имел ввиду, что Россиия - это Европа))
      + Нотштейтер (никак не запомню как правильно пишется) есть у нас в обойме)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG > алекс88 2 октября 2017, 18:25

      А РФПЛ уже не Европа?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11