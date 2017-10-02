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  • Кутепов: «Игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, но у сборной России футболисты тоже играют в Европе»

Кутепов: «Игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, но у сборной России футболисты тоже играют в Европе»

2 октября 2017, 18:13
12

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов оценил уровень ближайших соперников национальной команды по товарищеским матчам.

В субботу, 7 октября, россияне примут в Москве Южную Корею, а во вторник, 10 числа, встретятся в Казани с Ираном.

«Я бы не сказал, что «Динамо», с которым сборная играла в сентябре, – несерьезный соперник.

Пока никакой информации по соперникам нет. Раз они отобрались на чемпионат мира, значит, это хорошие сборные. Состояние хорошее и физическое, и моральное. Сборная – это смена обстановки. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне. Но у нас игроки тоже играют в Европе. Все покажет матч», – сказал Кутепов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Иран Кутепов Илья
Комментарии (12)
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алекс88
1506957420
У нас тоже играют в Европе???? Ты чё несешь то....рауш один...еще и в топах наверно
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polt
1506958162
Да... и ты один из игроков топ-уровня.И как тебя в сборную приглашают?
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insider_retro
1506958628
По идее, соперников должен оценивать тренерский штаб, а раздавать интервью - кто-то от пресс-службы сборной... Игрокам надо готовиться, что только не скажешь в суете тренировочных будней...))
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DOCTOR PENALTY
1506960361
Мыслит широко и глубоко. Ещё играл бы так.
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Serjoga
1506961610
В какой Европе играют наши сборники? Сербия, Турция, Россия! Топовые чемпионаты-нет слов!
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x-x-x-x-x
1506962158
Огласите (вес) список пожалусто гражданин Кутепов!!!
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moistavki6
1506966242
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Catastrofa
1506966957
Детский лепет !
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Superviser77
1506990292
Вы с корейцами не так давно две игры играли, ты где был???
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