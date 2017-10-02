Кутепов: «Игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, но у сборной России футболисты тоже играют в Европе»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов оценил уровень ближайших соперников национальной команды по товарищеским матчам.

В субботу, 7 октября, россияне примут в Москве Южную Корею, а во вторник, 10 числа, встретятся в Казани с Ираном.

«Я бы не сказал, что «Динамо», с которым сборная играла в сентябре, – несерьезный соперник.

Пока никакой информации по соперникам нет. Раз они отобрались на чемпионат мира, значит, это хорошие сборные. Состояние хорошее и физическое, и моральное. Сборная – это смена обстановки. То, что игроки Южной Кореи играют в топовых чемпионатах, это говорит об их уровне. Но у нас игроки тоже играют в Европе. Все покажет матч», – сказал Кутепов.