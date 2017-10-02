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    В ЦСКА подтвердили, что на восстановление Головина уйдет примерно 14 дней

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника Василия Березуцкого, а также полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, получивших повреждения в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

    – Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к «Краснодару». Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

    – Сколько может пропустить Вернблум?

    – Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

    – В матче с «Уфой» также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

    – Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

    Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 12:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 октября 2017, 18:27

      если шалимова не турнут у кабинета есть шанс

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 16:10

      Многовато для сег дня, ЖАЛЬ. В Ы З Д О Р А В Л И В А Й !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 2 октября 2017, 15:52

      Скорейшего выздоровления травмированным армейцам! Без вас совсем плохо будет и в ЛЧ и в чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 октября 2017, 15:43

      Александру - здоровья и самого скорейшего восстановления!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 октября 2017, 14:20

      Как же повезло с паузой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 октября 2017, 14:04

      ЦСКА , что творится ! Дзага , Головин , Березуцкий , Вернблум ... ! Кто на поле будет выходить ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > dok66 2 октября 2017, 16:55

      Иж тыж,дотянул в соточке все же,поздравляю)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 2 октября 2017, 18:46

      Счастье, что Акинфеев здоров! У него вообще нет дублёра!

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 октября 2017, 13:55

      к матчу не успеет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25028

      bset 2 октября 2017, 13:30

      Обидно. Если и восстановится к игре с Базелем, то будет не в форме. Как мы собираемся занять хотя бы третье место?...

      3
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > bset 3 октября 2017, 12:45

      бенфика днище , вы ее спокойно дома победите

      0
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