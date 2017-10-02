В ЦСКА подтвердили, что на восстановление Головина уйдет примерно 14 дней

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника Василия Березуцкого, а также полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, получивших повреждения в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

– Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к «Краснодару». Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

– Сколько может пропустить Вернблум?

– Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

– В матче с «Уфой» также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

– Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября.