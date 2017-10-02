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  • В ЦСКА подтвердили, что на восстановление Головина уйдет примерно 14 дней

В ЦСКА подтвердили, что на восстановление Головина уйдет примерно 14 дней

2 октября 2017, 12:59
11

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника Василия Березуцкого, а также полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, получивших повреждения в матче 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

– Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к «Краснодару». Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА.

– Сколько может пропустить Вернблум?

– Все зависит от того, как быстро будут заживать швы. Ближе к выходным будет понятен срок его восстановления.

– В матче с «Уфой» также получил травму Василий Березуцкий. Сколько пропустит защитник?

– Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках восстановления.

Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу, 14 октября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Вернблум Понтус Головин Александр
Комментарии (11)
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bset
1506940211
Обидно. Если и восстановится к игре с Базелем, то будет не в форме. Как мы собираемся занять хотя бы третье место?...
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kvm5
1506941717
к матчу не успеет
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dok66
1506942275
ЦСКА , что творится ! Дзага , Головин , Березуцкий , Вернблум ... ! Кто на поле будет выходить ?
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zagrizlik
1506943214
Как же повезло с паузой.
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mialkov
1506948189
Александру - здоровья и самого скорейшего восстановления!
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Dominator777
1506948734
Скорейшего выздоровления травмированным армейцам! Без вас совсем плохо будет и в ЛЧ и в чемпионате.
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DOCTOR PENALTY
1506949824
Многовато для сег дня, ЖАЛЬ. В Ы З Д О Р А В Л И В А Й !
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карасевщина
1506958075
если шалимова не турнут у кабинета есть шанс
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