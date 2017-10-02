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  • Ринат Билялетдинов назвал самую уязвимую позицию в «Зените»

Ринат Билялетдинов назвал самую уязвимую позицию в «Зените»

2 октября 2017, 11:16
9

Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что на осечку «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (2:2) повлияло сразу несколько факторов. Он назвал среди них усталость после матча Лиги Европы, скверное состояние газона на стадионе в Каспийске, а также самоотверженность футболистов «Анжи».

– Чем вызвана осечка «Зенита»?

– Когда лидер теряет очки в матче с командой, занимающей последнее место, велик соблазн говорить о недооценке соперника. Конечно, игроки «Зенита» выходили на поле с чувством внутреннего превосходства. И все-таки в недооценку это не переросло. Скорее, не удалось перезарядить батарейки после Лиги Европы. Повлияли на результат еще два фактора.

– Какие?

– Во-первых, скверное состояние газона. В «Зените» собраны быстрые, техничные ребята. На хорошем поле становятся неудержимы. А здесь приходилось больше времени тратить на обработку мяча, страдало качестве передач. Все это тормозило игру «Зенита». Ну а во-вторых, он столкнулся с невероятной самоотверженностью футболистов «Анжи». Те прессинговали по всему полю, заставляли противника ошибаться. Вот благодаря движению, настрою, заряженности и смогли компенсировать разницу в классе. Правда, сразу рождается вопрос.

– Какой же?

– Сумеет ли «Анжи» проводить в таком режиме каждый матч? Все-таки это требует огромных энергозатрат. Кстати, обратил внимание на любопытную деталь – даже против «Зенита», обладающего великолепной атакой, Скрипченко не стал ничего менять в обороне и выпустил четыре защитника. Прямо скажем, неочевидный ход. Но сработал! В общем, поучительный матч. Как для участников, так и для тех, кто смотрел по телевизору.

– Кого у «Зенита» отметите?

– Кокорина. Был очень активен, принимал правильные решения. Здорово выглядел и Паредес. У него хороший удар, одним пасом может обострить игру. Потихоньку прибавляет Дзюба.

– Вы полагаете?

– Сто процентов! На старте сезона на нем часто обрывались атаки. А сейчас набирает форму, действует намного быстрее. Успевает сразу сбрасывать мяч партнерам. Либо укрывает корпусом и вторым касанием отдает.

– Где у нынешнего «Зенита» самая уязвимая точка?

– Центр обороны. Мевле не хватает скорости, а Маммане – атлетизма. Особенно в верховой борьбе. А вот перевод Ивановича на правый фланг обороны – удачное решение.

– Чем он лучше Смольникова?

– У каждого свои козыри. Иванович понадежнее, может исполнить классный навес. А Смольников – это скорость, способность 90 минут носиться от флажка до флажка. Вот только его нацеленность на атаку нередко оборачивается ошибками в обороне, за которые соперник высокого уровня тут же наказывает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Билялетдинов Ринат
Комментарии (9)
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raritet
1506934388
Тут и добавить нечего, все сказано верно.
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BRO_football
1506939828
Техника и качество передач у Зенита страдали не из-за плохого газона, а из-за кривизны ног их футболистов
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Bivaliy67
1506946885
Начинал читать с предубеждением.., в итоге, подпишусь под каждым сказанным им словом.
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edw7777
1506953478
Прекрасный собеседник. Соглашаюсь со всем, что сказал уважаемый тренер.
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Taps
1506959885
Наконец-то нормальный эксперт появился на "Бомбардире".
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Tostao
1506973754
На счёт Смольникова очень верно. Всадник без головы.
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