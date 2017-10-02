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    Ринат Билялетдинов назвал самую уязвимую позицию в «Зените»

    Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что на осечку «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (2:2) повлияло сразу несколько факторов. Он назвал среди них усталость после матча Лиги Европы, скверное состояние газона на стадионе в Каспийске, а также самоотверженность футболистов «Анжи».

    – Чем вызвана осечка «Зенита»?

    – Когда лидер теряет очки в матче с командой, занимающей последнее место, велик соблазн говорить о недооценке соперника. Конечно, игроки «Зенита» выходили на поле с чувством внутреннего превосходства. И все-таки в недооценку это не переросло. Скорее, не удалось перезарядить батарейки после Лиги Европы. Повлияли на результат еще два фактора.

    – Какие?

    – Во-первых, скверное состояние газона. В «Зените» собраны быстрые, техничные ребята. На хорошем поле становятся неудержимы. А здесь приходилось больше времени тратить на обработку мяча, страдало качестве передач. Все это тормозило игру «Зенита». Ну а во-вторых, он столкнулся с невероятной самоотверженностью футболистов «Анжи». Те прессинговали по всему полю, заставляли противника ошибаться. Вот благодаря движению, настрою, заряженности и смогли компенсировать разницу в классе. Правда, сразу рождается вопрос.

    – Какой же?

    – Сумеет ли «Анжи» проводить в таком режиме каждый матч? Все-таки это требует огромных энергозатрат. Кстати, обратил внимание на любопытную деталь – даже против «Зенита», обладающего великолепной атакой, Скрипченко не стал ничего менять в обороне и выпустил четыре защитника. Прямо скажем, неочевидный ход. Но сработал! В общем, поучительный матч. Как для участников, так и для тех, кто смотрел по телевизору.

    – Кого у «Зенита» отметите?

    – Кокорина. Был очень активен, принимал правильные решения. Здорово выглядел и Паредес. У него хороший удар, одним пасом может обострить игру. Потихоньку прибавляет Дзюба.

    – Вы полагаете?

    – Сто процентов! На старте сезона на нем часто обрывались атаки. А сейчас набирает форму, действует намного быстрее. Успевает сразу сбрасывать мяч партнерам. Либо укрывает корпусом и вторым касанием отдает.

    – Где у нынешнего «Зенита» самая уязвимая точка?

    – Центр обороны. Мевле не хватает скорости, а Маммане – атлетизма. Особенно в верховой борьбе. А вот перевод Ивановича на правый фланг обороны – удачное решение.

    – Чем он лучше Смольникова?

    – У каждого свои козыри. Иванович понадежнее, может исполнить классный навес. А Смольников – это скорость, способность 90 минут носиться от флажка до флажка. Вот только его нацеленность на атаку нередко оборачивается ошибками в обороне, за которые соперник высокого уровня тут же наказывает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 11:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 октября 2017, 22:49

      На счёт Смольникова очень верно. Всадник без головы.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Barmaleushka 2 октября 2017, 23:58

      У Игоря бАаааа-льшие проблемы в технике и тактике.
      Тут Манчини вряд ли поможет, тут детские тренеры не доработали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Barmaleushka 3 октября 2017, 10:28

      Манчини сделал с Кокориным очень простую вещь, очевидную для всех, кроме Луческу: он поставил его в центр нападения. А скорость, техника и всё остальное у Саши была всегда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1367

      Taps 2 октября 2017, 18:58

      Наконец-то нормальный эксперт появился на "Бомбардире".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 2 октября 2017, 17:11

      Прекрасный собеседник. Соглашаюсь со всем, что сказал уважаемый тренер.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 октября 2017, 15:21

      Начинал читать с предубеждением.., в итоге, подпишусь под каждым сказанным им словом.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 2 октября 2017, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Техника и качество передач у Зенита страдали не из-за плохого газона, а из-за кривизны ног их футболистов

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 2 октября 2017, 11:53

      Тут и добавить нечего, все сказано верно.

      2
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