Эффенберг призвал руководство «Баварии» к ответственности за увольнение Анчелотти

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал руководство мюнхенского клуба из-за увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Напомним, что после увольнения президент немецкого клуба Ули Хенесс заявил, что итальянский тренер настроил против себя пятерых футболистов команды.

«Слова Хенесса прозвучали очень странно, такое поведение неприемлемо. Грустно, что футболисты получают такую власть.

Я считаю, что руководство зачастую принимает слишком простые решения. Кто в этом виноват? Ну, конечно же, тренер. При этом они сами сделали на него ставку. Нужно задать вопросы Хенессу и Румменигге, они несут за назначение Анчелотти и его увольнение», – приводит слова Эффенберга TZ.