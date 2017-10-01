Манчини: «Кокорин выкладывается в каждом матче и может еще больше улучшить свою игру»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьи с «Анжи» (2:2) в матче 12-го тура РФПЛ прокомментировал форму нападающего Александра Кокорина. 26-летний игрок сборной России забил первый гол сине-бело-голубых в матче в Каспийске.

— Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?

— Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки.

В текущем сезоне Кокорин забил 15 голов и отдал три результативные передачи в 18-ти встречах всех турниров.