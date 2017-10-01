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    Манчини: «Кокорин выкладывается в каждом матче и может еще больше улучшить свою игру»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьи с «Анжи» (2:2) в матче 12-го тура РФПЛ прокомментировал форму нападающего Александра Кокорина. 26-летний игрок сборной России забил первый гол сине-бело-голубых в матче в Каспийске.

    — Кокорин всегда восходил-восходил и только при вас стал звездой. Что вы с ним сделали?
    — Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки.

    В текущем сезоне Кокорин забил 15 голов и отдал три результативные передачи в 18-ти встречах всех турниров.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.10.2017 22:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 октября 2017, 10:13

      Кокорин молодец,только бы без травм.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 октября 2017, 07:58

      Эх, досада. Надо было выигрывать у Анжи. В этом году какой-то шизанутый турнир, теряем очки там где надо брать! Как бы это боком во втором туре не вышло...Эх...

      3
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      Рейтинг: +110

      Firevet 1 октября 2017, 23:53

      Так его Манч, всегда ругать! Будет выхлоп. Глядишь и молодеж подтянет. А дзюбу убрать, уж больно жалко на него смотреть на фоне Коки

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2284

      Бриг > Firevet 2 октября 2017, 00:35

      А тебе писать. И советовать. Страна советов мать.

      -1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Firevet 2 октября 2017, 00:54

      Так "больно" или "жалко"? Хотя какая разница, раз всё на кликухах, да на фамилиях с маленькой буквы...

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 23:10

      Кокорин при Манчини "увлёкся футболом". Стало получаться!

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > vitvik 2 октября 2017, 00:38

      Не спится? Клубная неприязнь переклинила?

      3
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 22:58

      Поберегли бы парня!! Дриусси и Ригони балдеют через игру или на замену выходят... Понятно, что проходных игр нет, а он как палочка-выручалочка, но всё же...
      Болельщики сборной молятся на него и его здоровье!!...))
      А командный каток пока не во всех играх катится... Есть над чем работать, Роберто!!...

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > insider_retro 2 октября 2017, 07:59

      Всё дело в бабле! Никто не кого не будет сохранять!

      1
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