Семак – о пенальти в ворота «Уфы»: «Если игроки очень сильно возмущаются, то обычно оказываются правы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) поделился мнением об итоге игры и назначенном в ворота уфимского клуба пенальти.

Отметим, что на 88-й минуте встречи полузащитник Бибрас Натхо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели. С чем не справились – индивидуальные действия Витиньо. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.

– Пенальти был?

– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.