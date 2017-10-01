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  • Семак – о пенальти в ворота «Уфы»: «Если игроки очень сильно возмущаются, то обычно оказываются правы»

Семак – о пенальти в ворота «Уфы»: «Если игроки очень сильно возмущаются, то обычно оказываются правы»

1 октября 2017, 16:34
9

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) поделился мнением об итоге игры и назначенном в ворота уфимского клуба пенальти.

Отметим, что на 88-й минуте встречи полузащитник Бибрас Натхо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели. С чем не справились – индивидуальные действия Витиньо. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.

– Пенальти был?

– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Семак Сергей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1506865101
ЭТУ ПРИМЕТУ- про возмущение игроков- надо доходчиво донести до наших судей.
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Павелий
1506865350
Как-то всё больше поднывать стал. Значит, готовится в будущем возглавить Зенит.
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acer2003
1506866591
Вроде, как был пенальти
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ljrljr0505
1506867963
спорный момент был. А вот судья должен был в эпизоде идти до конца и повторить удар. Беленов еще до удара метра на 2 выдвинулся из рамки.
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BAIv
1506870510
если не забил значит не было. еще одна рекомендация.
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за ЦСКА с 1980г
1506888368
Семака-в ЦСКА..
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paracetamol
1506888924
Пенальти вообще смешной. Игрок, которого вроде сбили, пробил и не попал. После этого раздается свисток. Но раз бил, значит игра продолжилась, не может быть 2 наказания. Вообще, Лапочкин, хоть и числится в Питере, является штатным работником на конюшне. Никто не приводит статистику, какой процент матчей коней обслуживает этот арбитр и процент пенальти в этих матчах. Я, лично, знал до игры, что пенальти будет и в самом конце.
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