Семак – о пенальти в ворота «Уфы»: «Если игроки очень сильно возмущаются, то обычно оказываются правы»

Пенальти вообще смешной. Игрок, которого вроде сбили, пробил и не попал. После этого раздается свисток. Но раз бил, значит игра продолжилась, не может быть 2 наказания. Вообще, Лапочкин, хоть и числится в Питере, является штатным работником на конюшне. Никто не приводит статистику, какой процент матчей коней обслуживает этот арбитр и процент пенальти в этих матчах. Я, лично, знал до игры, что пенальти будет и в самом конце.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) поделился мнением об итоге игры и назначенном в ворота уфимского клуба пенальти.
Отметим, что на 88-й минуте встречи полузащитник Бибрас Натхо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели. С чем не справились – индивидуальные действия Витиньо. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.
– Пенальти был?
– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.