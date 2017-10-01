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    Семак – о пенальти в ворота «Уфы»: «Если игроки очень сильно возмущаются, то обычно оказываются правы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) поделился мнением об итоге игры и назначенном в ворота уфимского клуба пенальти.

    Отметим, что на 88-й минуте встречи полузащитник Бибрас Натхо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

    – Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели. С чем не справились – индивидуальные действия Витиньо. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.

    – Пенальти был?

    – Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2017 16:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 23:15

      Пенальти вообще смешной. Игрок, которого вроде сбили, пробил и не попал. После этого раздается свисток. Но раз бил, значит игра продолжилась, не может быть 2 наказания. Вообще, Лапочкин, хоть и числится в Питере, является штатным работником на конюшне. Никто не приводит статистику, какой процент матчей коней обслуживает этот арбитр и процент пенальти в этих матчах. Я, лично, знал до игры, что пенальти будет и в самом конце.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 октября 2017, 23:06

      Семака-в ЦСКА..

      0
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      ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol > за ЦСКА с 1980г 1 октября 2017, 23:17

      Кто пойдет в тонущую лоханку? Только заезжий бульбаш, однако!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 октября 2017, 18:08

      если не забил значит не было.
      еще одна рекомендация.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 октября 2017, 17:26

      спорный момент был. А вот судья должен был в эпизоде идти до конца и повторить удар. Беленов еще до удара метра на 2 выдвинулся из рамки.

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 октября 2017, 17:03

      Вроде, как был пенальти

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 1 октября 2017, 16:42

      Как-то всё больше поднывать стал. Значит, готовится в будущем возглавить Зенит.

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 16:38

      ЭТУ ПРИМЕТУ- про возмущение игроков- надо доходчиво донести до наших судей.

      5
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