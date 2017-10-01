Венгер рассказал о влиянии трансферного окна на «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рад, что летнее трансферное окно осталось позади. По его словам, это сказалось на психологии футболистов его команды в положительном ключе.

«У нас будто другая команда. Вы видите, как мы играем. Для такой игры нужна дружная команда.

Могу сказать, что трансферное окно давило на нас сильнее, чем матчи сборных. Перед его закрытием мы поняли, что наша отдача была недостаточной. Мы сохранили сплоченность на поле», – заявил Венгер ESPN.

«Арсенал» примет в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги «Брайтон». Игра состоится в воскресенье, 1 октября, в 14:00 по московскому времени.