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    Венгер рассказал о влиянии трансферного окна на «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рад, что летнее трансферное окно осталось позади. По его словам, это сказалось на психологии футболистов его команды в положительном ключе.

    «У нас будто другая команда. Вы видите, как мы играем. Для такой игры нужна дружная команда.

    Могу сказать, что трансферное окно давило на нас сильнее, чем матчи сборных. Перед его закрытием мы поняли, что наша отдача была недостаточной. Мы сохранили сплоченность на поле», – заявил Венгер ESPN.

    «Арсенал» примет в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги «Брайтон». Игра состоится в воскресенье, 1 октября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 1 октября 2017, 11:45

      Венгер- самый стабильный тренер в истории футбола.Достоин уважения!!!

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 11:41

      Редко обсуждаемое направление трансферного периода... Все увлечены цифрами и переходами, а некоторые игроки с замиранием сердца ждут окончания ТО!.. Если ты не звезда, то тебя могут за один час продать, обменять или отдать в аренду... И всё начинать сначала... Когда уж тут думать о полной выкладке на поле, когда надо беречь себя для новых трудовых подвигов!!.. Поломанные никому не нужны!..
      Молодец Венгер, что обнажил эту тему!!...

      2
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 1 октября 2017, 11:33

      Сыграли с пенстонерами по 0м. И все герой....

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