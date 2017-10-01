Гвардиола хочет обыграть «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» благодаря высокому прессингу

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о тактическом аспекте, над которым ведет усиленную работу в команде.

Речь о таком элементе, как высокий прессинг – встреча соперника на его половине поля, когда у него минимум времени на прием мяча и передачу.

«Мы пытаемся сделать так, чтоб высокий прессинг у нас появлялся своевременно и максимально эффективно. Игроки уже осознали, что это сильное оружие. Однако пользоваться им непросто.

У нас впереди гостевые матчи с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом». Будем и там стараться победить именно засчет высокого прессинга. Посмотрим, как будут реагировать на него соперники», – сказал Гвардиола.

«Сити» сейчас идет на первом месте АПЛ.