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    Гвардиола хочет обыграть «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм» благодаря высокому прессингу

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о тактическом аспекте, над которым ведет усиленную работу в команде.

    Речь о таком элементе, как высокий прессинг – встреча соперника на его половине поля, когда у него минимум времени на прием мяча и передачу.

    «Мы пытаемся сделать так, чтоб высокий прессинг у нас появлялся своевременно и максимально эффективно. Игроки уже осознали, что это сильное оружие. Однако пользоваться им непросто.

    У нас впереди гостевые матчи с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом». Будем и там стараться победить именно засчет высокого прессинга. Посмотрим, как будут реагировать на него соперники», – сказал Гвардиола.

    «Сити» сейчас идет на первом месте АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.10.2017 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 1 октября 2017, 20:53

      Прессинг - это классная штука. Только много сил требует. Если б я был тренером, я бы старался его почаще применять. И дальние удары. Дальние удары (особенно точные) - это круто.

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 1 октября 2017, 01:54

      Очень симпатичную игру показывает МС, посмотрим что будет дальше

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