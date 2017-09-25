Черчесов: «Судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной и поэтому играет и стремится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не исключает варианта, при котором на поле вместе могут выйти нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов. Также специалист высказал мнение, что форварду «Зенита» плохо без выступлений за национальную команду, поэтому в нынешнем сезоне он демонстрирует завидную результативность.

В 16-ти матчах Кокорин забил 12 голов. Футболист был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года. Летом он не попал в состав команды на Кубок конфедераций.

– Сейчас в составе есть Александр Кокорин и Федор Смолов. Вы будете как-то пробовать их вместе на поле, или они будут дублировать друг друга на одной позиции?

– Мы так далеко не заглядываем, потому что одну связку мы весь год обсуждали, а они даже полсекунды вместе не стояли. Они дублироваться не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время и знают друг друга. Как это будет складываться – только тренировочный процесс и игры подскажут. Главное – определить в этой связке, кто чем занят на поле. Они разноплановые игроки: Федя более в середине, а Кокорин может по всей.

– С Кокориным был отдельный разговор?

– У нас был разговор перед Кубком конфедераций. Сейчас не было, сейчас он говорит на поле.

– С чем вы связываете такое разительное отличие Кокорина нынешнего и Кокорина, который играл так, что не получил вызов на Кубок конфедераций?

– У каждого свои предположения, а я свое не имею право говорить. Главное, что мы видим. Видим, что главный тренер в команде поставил его на определенную позицию, рабочий процесс поменялся, партнеры поменялись многие. Ситуация так сложилась, что на большой турнир он не попал. Мы какие-то вещи обсудили, и самое главное, он знает, что я никогда такие разговоры просто так не веду для галочки. Мы с ним вместе работали, и у нас на базе одна стенка была (между номерами). Он прекрасно знает, что есть нюансы. Иногда человеку надо посмотреть на какие-то вещи со стороны. Он со стороны посмотрел – и на себя, и на нас. Как он себя чувствует без сборной. Судя по всему, он плохо чувствует себя без сборной и поэтому играет и стремится. Мы с ним на эту тему разговаривали, и выводы сделаны. Разговор был правильным.