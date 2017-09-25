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    Черчесов: «Судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной и поэтому играет и стремится»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не исключает варианта, при котором на поле вместе могут выйти нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов. Также специалист высказал мнение, что форварду «Зенита» плохо без выступлений за национальную команду, поэтому в нынешнем сезоне он демонстрирует завидную результативность.

    В 16-ти матчах Кокорин забил 12 голов. Футболист был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года. Летом он не попал в состав команды на Кубок конфедераций.

    – Сейчас в составе есть Александр Кокорин и Федор Смолов. Вы будете как-то пробовать их вместе на поле, или они будут дублировать друг друга на одной позиции?

    – Мы так далеко не заглядываем, потому что одну связку мы весь год обсуждали, а они даже полсекунды вместе не стояли. Они дублироваться не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время и знают друг друга. Как это будет складываться – только тренировочный процесс и игры подскажут. Главное – определить в этой связке, кто чем занят на поле. Они разноплановые игроки: Федя более в середине, а Кокорин может по всей.

    – С Кокориным был отдельный разговор?

    – У нас был разговор перед Кубком конфедераций. Сейчас не было, сейчас он говорит на поле.

    – С чем вы связываете такое разительное отличие Кокорина нынешнего и Кокорина, который играл так, что не получил вызов на Кубок конфедераций?

    – У каждого свои предположения, а я свое не имею право говорить. Главное, что мы видим. Видим, что главный тренер в команде поставил его на определенную позицию, рабочий процесс поменялся, партнеры поменялись многие. Ситуация так сложилась, что на большой турнир он не попал. Мы какие-то вещи обсудили, и самое главное, он знает, что я никогда такие разговоры просто так не веду для галочки. Мы с ним вместе работали, и у нас на базе одна стенка была (между номерами). Он прекрасно знает, что есть нюансы. Иногда человеку надо посмотреть на какие-то вещи со стороны. Он со стороны посмотрел – и на себя, и на нас. Как он себя чувствует без сборной. Судя по всему, он плохо чувствует себя без сборной и поэтому играет и стремится. Мы с ним на эту тему разговаривали, и выводы сделаны. Разговор был правильным.

    Источник: Р-Спорт

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    25.09.2017 17:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 сентября 2017, 17:53

      у Кокорина ребёнок родился вот он и старается чтоб стыдно перед сыном небыло. а вот что в сборной делает Габулов? это вопрос? больше вратарей нет? Или как говорил Черчесов "Акинфееву с ним тренероваться удобнее". можно тогда позвать Гельерме с Медведевым(один клуб локо) Джанаева с Рыжиковым(рубин) Ребров с Селиховым (спартак)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 сентября 2017, 21:04

      Если Кокорин будет в сборной на ЧМ-18, то тогда мы и узнаем как он играть будет и т.д. и т.п.! А сейчас-это бестолковая болтовня высокомерного и тупого тренера Черчесова и таких же журналистов! Не верю я в сборную под руководством черчесова!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 сентября 2017, 19:55

      Аж усы поднялись.От удовольствия...
      С кондачка получил забивного напа..
      ничего не делая...только вспоминая..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 сентября 2017, 19:23

      Черчесов: «Судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной и поэтому играет и стремится» смешной ,походу просто тренер Манчини лучше тебя разбирается в своей профессии ,то что Кокорин заиграл а у тебя нет ))

      5
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 17:31

      Он плохо себя чувствует только с тупыми тренерами.

      7
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 25 сентября 2017, 17:23

      Ему там и без мамаева будет с кем

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2017, 17:18

      теперь в сборную вызвали и Кокорин играть за Зенит будет как раньше спустя рукава и это мнение тренера сборной ну не бред ли или он так шутит с журналистами

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