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    Лучший игрок «Спарты» в сезоне-2016/17 Караваев остается в запасе в течение последних шести матчей чемпионата Чехии

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев прочно осел на скамейке запасных. Россиянин не появляется на поле в течение последних шести матчей пражан в чемпионате Чехии. В последний раз он принял участие в поединке второго тура с «Младой Болеслав» (7 августа), проведя на поле всего 11 минут.

    Напомним, по итогам прошлого сезона 22-летний защитник был признан лучшим игроком команды, а также вошел в символическую сборную Синот Лиги.

    В мае нынешнего года на пост главного тренера «Спарты» был назначен итальянский специалист Андреа Страмаччони.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 13:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 18:33

      Раз новый тренер не видит в составе нужно либо на Родину возвращаться, либо заграницей попытаться новый клуб найти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 25 сентября 2017, 15:18

      Хороший защитник, всего 22 года и уже лучший игрок сезона в Чехии, не плохо, надо бы Российским клубам взять его да так чтобы не на лавке сидел а играл стабильно в основе, вот того из него выйдет хороший защитник, а то у нас мало таких " Российских"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 25 сентября 2017, 15:08

      В Ростов надо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 сентября 2017, 14:58

      Вячеслав, пора домой на смену Березам и Игнату, в Спарте "ловить" больше нечего.

      5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 сентября 2017, 14:49

      У нового тренера новые взгляды !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 25 сентября 2017, 13:57

      Надо возвращать в ЦСКА

      4
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