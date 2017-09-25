Лучший игрок «Спарты» в сезоне-2016/17 Караваев остается в запасе в течение последних шести матчей чемпионата Чехии

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев прочно осел на скамейке запасных. Россиянин не появляется на поле в течение последних шести матчей пражан в чемпионате Чехии. В последний раз он принял участие в поединке второго тура с «Младой Болеслав» (7 августа), проведя на поле всего 11 минут.

Напомним, по итогам прошлого сезона 22-летний защитник был признан лучшим игроком команды, а также вошел в символическую сборную Синот Лиги.

В мае нынешнего года на пост главного тренера «Спарты» был назначен итальянский специалист Андреа Страмаччони.