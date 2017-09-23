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    Ярмоленко, Коноплянка и Зинченко вызваны в сборную Украины

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Косово и Хорватии.

    Стоит отметить, что в списке вызванных игроков значится лишь один нападающий – Артем Кравец из киевского «Динамо».

    Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря»).

    Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).

    Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия» Прага), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

    Нападающий: Артем Кравец («Динамо» Киев).

    Источник: ФФУ

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    23.09.2017 06:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 25 сентября 2017, 22:46

      РУСЛАН РОТАНЬ: "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
      Прикиньте! Сборной Украины надо ВЫЖАТЬ!
      А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
      Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
      Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
      Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
      Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
      А чем и каким местом в Украине думали, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
      А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
      А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
      Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
      Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
      На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
      Путёвки на чемпионат Мира в России, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.

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