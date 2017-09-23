Ярмоленко, Коноплянка и Зинченко вызваны в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Косово и Хорватии.

Стоит отметить, что в списке вызванных игроков значится лишь один нападающий – Артем Кравец из киевского «Динамо».

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия» Прага), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

Нападающий: Артем Кравец («Динамо» Киев).