Ярмоленко, Коноплянка и Зинченко вызваны в сборную Украины

РУСЛАН РОТАНЬ: "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
Прикиньте! Сборной Украины надо ВЫЖАТЬ!
А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
А чем и каким местом в Украине думали, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
Путёвки на чемпионат Мира в России, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Косово и Хорватии.
Стоит отметить, что в списке вызванных игроков значится лишь один нападающий – Артем Кравец из киевского «Динамо».
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря»).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор»).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все − «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд), Руслан Ротань («Славия» Прага), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).
Нападающий: Артем Кравец («Динамо» Киев).