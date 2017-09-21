Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович вызван в сборную Сербии на матчи с Грузией и Австрией

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин назвал состав команды на матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Австрии и Грузии.

    По данным «Спортски Журнал», в числе 25 вызванных игроков оказался защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

    Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Предраг Райкович («Маккаби», Израиль), Александар Йованович («Орхус», Дания);

    Защитники: Бранислав Иванович («Зенит», Россия), Ягош Вукович («Олимпиакос», Греция), Стефан Митрович («Гент», Бельгия), Никола Максимович («Наполи», Италия), Матия Настасич («Шальке», Германия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Неманья Милунович (БАТЭ, Белоруссия), Александар Коларов («Рома», Италия), Урош Спаич, Иван Обрадович (оба – «Андерлехт», Бельгия), Антонио Рукавина («Вильярреал», Испания);

    Полузащитники: Лука Миливоевич («Кристал Пэлас», Англия), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед», Англия), Неманья Гудель («Тяньцзинь Тэда», Китай), Неманья Максимович («Валенсия», Испания), Душан Тадич («Саутгемптон», Англия), Филип Костич («Гамбург», Германия), Адем Льяич («Торино», Италия), Мият Гачинович («Айнтрахт», Германия);

    Нападающие: Александар Митрович («Ньюкасл», Англия), Андрия Павлович («Копенгаген», Дания), Александар Прийович (ПАОК, Греция)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2017 14:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 21 сентября 2017, 15:35

      Ну а почему бы и нет. Удачи, и возвращение в клуб без травм.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11