Будогосский: «В сравнении с весной количество плохих оценок судьям уменьшилось в два раза»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судей в нынешнем сезоне и подчеркнул, что количество неудовлетворительных оценок за работу арбитрам по сравнению с весной уменьшилось в два раза.

«Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро вчерашнего дня зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей – 72. И пять «неудов» – 6,9%. По весне таких ошибок было 14%.

Выступление некоторых ваших коллег, утверждающих, что там была ошибка, еще где-то, считаю также некорректным по причине, что любой журналист может высказывать свое мнение, но при этом обозначать, что это его личное мнение, а не утверждать и выносить вердикт», – сказал Будогосский.

Вчера появилась информация, что РФС может уволить Будогосского со своего поста.