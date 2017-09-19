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    Будогосский: «В сравнении с весной количество плохих оценок судьям уменьшилось в два раза»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судей в нынешнем сезоне и подчеркнул, что количество неудовлетворительных оценок за работу арбитрам по сравнению с весной уменьшилось в два раза.

    «Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро вчерашнего дня зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей – 72. И пять «неудов» – 6,9%. По весне таких ошибок было 14%.

    Выступление некоторых ваших коллег, утверждающих, что там была ошибка, еще где-то, считаю также некорректным по причине, что любой журналист может высказывать свое мнение, но при этом обозначать, что это его личное мнение, а не утверждать и выносить вердикт», – сказал Будогосский.

    Вчера появилась информация, что РФС может уволить Будогосского со своего поста.

    Источник: Р-Спорт

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    19.09.2017 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 сентября 2017, 15:39

      Плохого судейства и продажных судей не уменьшилось....

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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 сентября 2017, 15:29

      Будогосский: - ..."количество плохих оценок судьям уменьшилось в два раза???"
      Как такое может быть, когда в каждом туре судейский СКАНДАЛ!
      И один ГРОМЧЕ другого!!!
      А в десятом туре, так сразу все 12 скандалов в пяти играх из восьми!!!
      Можете себе представить, , как и кого ОТМАЗЫВАЕТ Будогосский!
      Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
      1. Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!!
      Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!!
      2. На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
      Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
      Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
      Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
      3. Скандал в матче ЦСКА, Тосно и в матче с Рубином!
      Все на трибунах видели, как игрок ЦСКА Фернандес забил гол в ворота Ростова, а Москалёв с 11 метров, находясь напротив момента, никто ему не мешал, никто ему не перекрывал обзор, РЕЗКО слеп и не увидел 100% гол!!!
      Далее в одной только игре Тосно - Спартак целый букет судейских скандалов Сельдякова!!!
      1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят.
      Роша в офсайде принимает мяч и, двигаясь к воротам, пробил с разворота, но попадает в перекладину.
      Мяч отскакивает в поле - его подхватывает Пашалич и с 4-х метров бьёт прямо во вратаря.
      Никто ему не мешал, но он не забил из выгодной ГОЛЕВОЙ позиции.
      Арбитры, боковой и Сельдяков, ГРУБО ошиблись в пользу Спартака, и не зафиксировали метровый офсайд!
      2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды.
      Но там не было удаления, там была чистейшая СИМУЛЯЦИЯ игрока Спартака, максимум, что можно было арбитру ПРИДУМАТЬ, так это показать желтую карточку игроку Тосно и спартаковцу за СИМУЛЯЦИЮ!
      Спартаковец Роша слишком далеко отпустил от себя мяч и голкипер "Тосно" был первым на мяче.
      У Роши НЕ БЫЛО реальной и ЯВНОЙ возможности забить гол и он СИМУЛИРОВАЛ падение, хотя касание рукой было!
      Это не фол "последней надежды" в трактовке Сельдякова!
      Здесь, от силы, 100% желтая карточка, а не удаление!
      Такие удаления в Европе не дают, а Сельдяков запросто, согласно цены вопроса!!!
      Арбитр Сельдяков ГРУБО ошибся в пользу Спартака, удалив игрока Тосно!
      3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
      В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
      Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
      Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
      Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
      Удаление может быть и было, а может быть и нет, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
      4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
      Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
      Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
      Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
      Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
      Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
      5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
      100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
      Целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок Сельдякова и боковых в пользу Спартака в одом только матче с Тосно!!!
      И после этого Будогосский заявляет, что положительных оценок МНОГО???
      А за какие СКАНДАЛЫ арбитрам ставят высокие оценки???
      Не верьте Будогосскому! Он ВРЁТ и ОБМАНЫВАЕТ!!!
      Давно пора отправлять Будогосского в ОТСТАВКУ!!!
      Удивительно, как его ещё назначили!
      Будогосский полностью ПРОФ НЕПРИГОДЕН возглавлять судейский корпус РФС!!! Полностью проф НЕ ПРИГОДЕН!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
      Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с арбитрами и вот вам результат огромное МНОЖЕСТВО ОЧЕРЕДНЫХ судейских скандалов!!!
      Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!

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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 19 сентября 2017, 14:24

      С весны убрали основных косячников, вот и тенденция. Оставили нескольких, чтобы было кому неудв. ставить. Когда же будут изменения в нашем славном судейском корпусе?!! Надоел уже этот Будогосский, ересь несёт только, а толку никакого. Давно нужно реформировать систему. А то привыкли судить почти с центра поля. Когда же появится система коэффициентов зарплаты судей?!! Тогда хоть будут дорожить репутацией.

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      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 14:20

      Будогосский---оценки ты ставишь ? тогда все ясно

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 13:55

      Оценки и официальные цифры - это одна сторона медали!... А другая и более значимая - это градус недовольства любителей футбола и околофутбольной общественности!!.. И пока нет единства взглядов!!... А к нему надо стремится, футбол для людей, а не для цифр!!..))

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      Рейтинг: +6628

      maior-60 19 сентября 2017, 13:43

      Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

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