Рейнгольд: «Многие футболисты «Спартака» потеряли нюх. Не хотите играть – валите из команды»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подверг критику игру футболистов «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам специалиста, некоторые игроки должны покинуть команду.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Я думаю, что все обуславливается тем, что многие футболисты потеряли нюх. У них же есть контракты, отрабатывайте их. А если не хотите играть, то валите из команды. Это позор, что происходит на поле.

Становится все хуже и хуже. Сыграть так с «Тосно» – это вообще. Вы вообще против кого играли? За такое в команде бьют друг другу по морде. В «Спартаке» надо поднимать уровень ответственности», – сказал Рейнгольд.