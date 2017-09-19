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    Рейнгольд: «Многие футболисты «Спартака» потеряли нюх. Не хотите играть – валите из команды»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подверг критику игру футболистов «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам специалиста, некоторые игроки должны покинуть команду.

    На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Я думаю, что все обуславливается тем, что многие футболисты потеряли нюх. У них же есть контракты, отрабатывайте их. А если не хотите играть, то валите из команды. Это позор, что происходит на поле.

    Становится все хуже и хуже. Сыграть так с «Тосно» – это вообще. Вы вообще против кого играли? За такое в команде бьют друг другу по морде. В «Спартаке» надо поднимать уровень ответственности», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Спорт FM

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    19.09.2017 01:40
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 сентября 2017, 20:43

      Ну свалят , и чёё....,откуда другой товар поступит,отсевы из других ?

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 19 сентября 2017, 18:43

      По морде , это конечно хорошо , но думаю дело в предсезонной подготовке. Не хватает сил и концентрации на последнюю треть матча, и это уже тенденция. Так разберитесь где ошибка. А настучать по фэйсу завсегда помогает.
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 19 сентября 2017, 15:12

      Не нюх они потеряли. а элементарно силенок не хватает. Раньше как было . сидели на базе . соблюдали режим. И по две игры в неделю а сборники и того больше гоняли и ничего. а сейчас бары ночные клубы . девочки кальянчики и т. д. одну игру толком сил не хватает. стыдоба...Им бы Лобановского или Бескова в тренеры так 90 процентов умерли бы после двух трех тренировок. на Кареру должны молиться а не гнать что треньки тяжелые.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 12:39

      Кому надо, те и так понимают ситуацию в команде, конструктивную критику и пизд...ей уже получили... Сразу только всё не исправить... Это как паровоз, которому нужен тормозной путь, для остановки... Так и здесь ещё какое-то время будет возня в пару и гари!!...))

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 12:17

      Может и прав дед.

      4
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 19 сентября 2017, 11:52

      Из молодежки надо подтягивать своих воспитанников!!!!

      2
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      Рейтинг: +17834

      ilichkadr > Mihei888 19 сентября 2017, 13:51

      Интересно, а кто их будет подтягивать, если на каждом иностранце сидит как минимум по агенту-трутню? Попробуй сейчас посадить на лавку Промеса, такой вой поднимется, что мама не горюй!! Любой иностранец это дойная корова для целой цепочки прилежащих к клубу дельцов, а что взять с воспитанника?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 11:10

      друг другу бить по морде это как? ведь все играли и все виноваты так упустить победу Если бы федун бил им то я еще поверю. Мне очень обидно что так сыграли безвольно в концовке но продолжаю верить

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 10:58

      При чем тут нюх? Это раньше били по нюху, а теперь принято договариваться.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 сентября 2017, 10:26

      Все правильно, а вы о традициях каких то говорите...

      1
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 19 сентября 2017, 10:14

      Тебе, видать, хрюкальник отбивали и не раз.

      -1
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