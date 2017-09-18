Рейнгольд: «Многие игроки «Спартака» решили, что можно валять дурака»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подверг критике игру футболистов «Спартака». По словам специалиста, выступления команды негативно сказываются на главном тренере Массимо Каррере.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Многие футболисты решили, что можно играть на классе, валять дурака. Посмотрите, какие они мячи пропускают. Это беда. Всплывает вопрос, вы, что ребята сплавляете Карреру. Как итог, команда валяет дурака. Посмотрите на Карреру. У него измученное лицо. Так человека можно до психушки довести», – сказал Рейнгольд.

Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар