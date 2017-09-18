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    Рейнгольд: «Многие игроки «Спартака» решили, что можно валять дурака»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подверг критике игру футболистов «Спартака». По словам специалиста, выступления команды негативно сказываются на главном тренере Массимо Каррере.

    На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Многие футболисты решили, что можно играть на классе, валять дурака. Посмотрите, какие они мячи пропускают. Это беда. Всплывает вопрос, вы, что ребята сплавляете Карреру. Как итог, команда валяет дурака. Посмотрите на Карреру. У него измученное лицо. Так человека можно до психушки довести», – сказал Рейнгольд.

    Каррера поругался с игроками? В «Спартаке» творится кошмар

    Источник: Спорт FM

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    18.09.2017 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 сентября 2017, 00:17

      Дяденька! Вы же их после каждой провальной игры защищали и хвалили.
      Что сейчас-то произошло? Что изменилось?

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 сентября 2017, 20:11

      Согласен,зазнались парни,поар начинать играть,так мимо призов

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 сентября 2017, 19:25

      Карреру реально жалко. Он конечно тоже ошибаться стал немало и с составом на игру и с заменами, но работает с тем что имеет и такого отношения к себе со стороны отдельных игроков не заслуживает.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 сентября 2017, 19:15

      ("валять дурака" 2 р.
      "измученное лицо"."это беда"
      "до психушки довести")?
      Лорд Рейнгольд,например ,классная тема..
      И санитары полояльней,и клизма попикантней.

      -1
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