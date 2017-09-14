Чтобы купить Иско, понадобится 700 миллионов. Баклан – символ «Санкт-Петербурга». Дайджест событий дня

Глушаков – спортсмен года по версии журнала GQ

Известный журнал GQ определил обладателя звания «Спортсмен года – 2017». Им стал полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков.

«Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака». Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковым в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроком сезона», – объясняет свой выбор издание на официальном сайте.

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Погба пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Француз получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». После обследования стали известны сроки восстановления футболиста. По предварительным прогнозам, Погба сможет появиться на поле не раньше, чем через 4-6 недель.

Азар продлит контракт с «Челси» на год

Продолжаются переговоры «Челси» с представителями полузащитника команды Эдена Азара о продлении действующего контракта. В ближайшие дни ожидается завершение переговоров, после чего стороны смогут подписать новый контракт. Он будет рассчитан до 2021 года, то есть продлен на один сезон.

Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

На официальном сайте ФИФА сегодня началась продажа билетов на матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:

1-й этап продаж: 1-й период – с 14 сентября по 12 октября; 2-й период – с 16 по 28 ноября.

2-й этап продаж: 1-й период – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период – с 13 марта по 3 апреля.

3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.

В ходе первого этапа продаж болельщики могут купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории, а также билеты для особой категории лиц.

Для посещения матчей необходимо будет оформить паспорт болельщика.

Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА представлен обновленный рейтинг национальных сборных. Стоит отметить, что Россия опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место.

1 (2). Германия – 1606 очков;

2 (1). Бразилия – 1590;

3 (6). Португалия – 1386;

4 (3). Аргентина – 1399;

5 (9). Бельгия – 1265;

6 (7). Польша – 1250;

7 (4). Швейцария – 1210;

8 (10). Франция – 1208;

9 (7). Чили – 1195;

10 (8). Колумбия – 1191...

64 (62). Россия – 558.

Озил хочет уйти из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намерен покинуть лондонскую команду. Игрок сборной Германии хотел бы перейти в «Манчестер Юнайтед» к Жозе Моуринью, с которым ранее работал в «Реале». Напомним, что контракт 28-летнего хавбека с «канонирами» истекает летом следующего года.

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Группа болельщиков «Ливерпуля» требует ухода Клоппа

Болельщики «Ливерпуля» недовольны выступлением команды. Группа поклонников мерсисайдской команды в ближайшее время планирует начать акцию против главного тренера красных Юргена Клоппа.

В твиттере был создан микроблог KloppOUT. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер против немецкого специалиста, который планируется прикрепить к самолету и запустить над стадионом «Энфилд» во время одного из матчей «Ливерпуля».

«Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Нет трофеев. Спасибо за воспоминания, но пора уйти», – написано на баннере.

twit text — #KloppOUT (@KloppMustGo) 13 сентября 2017 г.

«Реал» подписал новое соглашение с Иско, отступные игрока – 700 миллионов

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Иско. Новое соглашение 25-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до июня 2022 года.

Завтра в 14:00 по местному времени на «Сантьяго Бернабеу» состоится специальная пресс-конференция по случаю продления контракта с игроком сборной Испании.

Баклан станет новым символом стадиона «Санкт-Петербург»

Новым символом стадиона «Санкт-Петербург» станет птица баклан. Об этом сообщила директор по связям с общественностью клуба Жанна Дембо. По ее словам, на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, передают «Ведомости».

Напомним, бакланы стали известны после того, как вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью заявил, что птицы портят крышу стадиона на Крестовском острове.

Фото: globallookpress