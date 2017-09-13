Погба может не сыграть с ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Француз был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини.

«Пока не знаю, сколько он пропустит. У него мышечная травма. По своему опыту знаю, что в таких случаях выбывают на несколько недель», – заявил после матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.