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    Погба может не сыграть с ЦСКА из-за травмы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Француз был заменен на 19-й минуте на Маруана Феллаини.

    «Пока не знаю, сколько он пропустит. У него мышечная травма. По своему опыту знаю, что в таких случаях выбывают на несколько недель», – заявил после матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Базель» закончился со счетом 3:0. В следующем матче «манкунианцы» встретятся с ЦСКА в Москве. Игра пройдет 27 сентября.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    13.09.2017 09:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +141

      datura 13 сентября 2017, 12:56

      Какая досада! :)))

      0
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      Рейтинг: +17831

      ilichkadr 13 сентября 2017, 12:35

      И без Погба есть кому играть у МЮ.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 сентября 2017, 11:07

      главное ЦСКА никого не потерять к этому времени!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > orechyn 13 сентября 2017, 11:34

      Думаю выживет)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 09:50

      В МЮ и без Погба на коней игроков хватит.

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