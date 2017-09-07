Луческу остался доволен судейством в матче Турции против Хорватии

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии выразил удовлетворение работой судейской бригады под управлением Виктора Кашшаи. Встреча закончилась со счетом 1:0.

«Сейчас наши шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира значительно выросли. Мы сыграли с Хорватией дисциплинировано, должны так же играть и против Исландии.

Судейство? Виктор Кашшаи является одним из лучших арбитров в современном футболе. Лучше бы он судил наш матч с Украиной.

Да, я после каждого матча буду теперь говорить о работе судей. В этот раз все спорные эпизоды игры с Хорватией он трактовал верно», – приводит слова Луческу Sporx.

Напомним, что румынский специалист ранее раскритиковал работу судейской бригады в матче Украина – Турция, который закончился со счетом 2:0.