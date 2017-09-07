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    Луческу остался доволен судейством в матче Турции против Хорватии

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии выразил удовлетворение работой судейской бригады под управлением Виктора Кашшаи. Встреча закончилась со счетом 1:0.

    «Сейчас наши шансы на выход в финальную стадию чемпионата мира значительно выросли. Мы сыграли с Хорватией дисциплинировано, должны так же играть и против Исландии.

    Судейство? Виктор Кашшаи является одним из лучших арбитров в современном футболе. Лучше бы он судил наш матч с Украиной.

    Да, я после каждого матча буду теперь говорить о работе судей. В этот раз все спорные эпизоды игры с Хорватией он трактовал верно», – приводит слова Луческу Sporx.

    Напомним, что румынский специалист ранее раскритиковал работу судейской бригады в матче Украина – Турция, который закончился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 09:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 сентября 2017, 07:14

      Если-бы кипер хорватов мяч не выронил, то и этот судья был-бы плохим.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 7 сентября 2017, 10:42

      Он наверно забыл как Йылмаз из своих ворот мяч рукой выбил в первом тайме...шкура цыганская

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 09:34

      Хохлам турки продули вообще бездарно. Так бездарно могут играть только команды Луческу.

      -1
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