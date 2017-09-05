Луческу раскритиковал судей после матча с Украиной

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен судейством в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Украины (0:2). По мнению специалиста, арбитры встречи во главе с испанцем Давидом Фернандесом Борбаланом намеренно ошибались в пользу украинской команды.

«Судьи допустили пять серьезных ошибок в пользу Украины. Первый гол был забит из офсайда, а во втором мяч покинул пределы поля. Также в ворота соперника не был назначен пенальти.

Считаю, что арбитры намеренно совершили эти ошибки. Судьи были из Испании, а в тренерском штабе украинцев есть два испанца», – приводит слова Луческу Fotomac.