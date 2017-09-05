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    Луческу раскритиковал судей после матча с Украиной

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу остался недоволен судейством в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Украины (0:2). По мнению специалиста, арбитры встречи во главе с испанцем Давидом Фернандесом Борбаланом намеренно ошибались в пользу украинской команды.

    «Судьи допустили пять серьезных ошибок в пользу Украины. Первый гол был забит из офсайда, а во втором мяч покинул пределы поля. Также в ворота соперника не был назначен пенальти.

    Считаю, что арбитры намеренно совершили эти ошибки. Судьи были из Испании, а в тренерском штабе украинцев есть два испанца», – приводит слова Луческу Fotomac.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 00:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +448

      Paladius 5 сентября 2017, 13:32

      Луческу ушел из Зенита, а претензии к судьям остались! Видимо это у него в крови. Только в Украине судьи всегда были хорошие и никто мистера не обижал-)))

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 12:33

      понеслааааась......ностальгия по недавнему)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 сентября 2017, 10:43

      Старую песню о судьях завёл опять)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 5 сентября 2017, 10:35

      Это уже "бренд".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 сентября 2017, 09:57

      Ааахххахахххааааха, как неожиданно!!! "Не ожидал такого от мистера"

      1
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      Рейтинг: +93

      Palev0 5 сентября 2017, 09:34

      А нытик прав, ребят смотрите обзор матча, косяк арбитров, но с такой игрой туркам максимум ничья светила.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 сентября 2017, 09:25

      В словах Луческу есть доля истины. Сегодня известно отношение к Турции в Европе. Я не исключаю того, что дана команда слить турков с чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 5 сентября 2017, 09:19

      Он разве умеет что-либо другое???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 сентября 2017, 09:06

      Его стиль)

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      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 сентября 2017, 08:59

      Знакомая песенка...

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