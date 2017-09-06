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    Пятов – об эпизоде в матче с Исландией: «Нападающий заехал мне ногой в голову»

    Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал эпизод с первым голом в матче против Исландии (0:2) в рамках встречи 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Считаю, я своевременно вышел на передачу в эпизоде с первым голом. Крикнул: «Я», завладел мячом, зафиксировал его в руках. Прикрыл корпусом! В этот самый момент мне и заехал ногой в голову нападающий, и я рефлекторно выпустил мяч. Пытаясь перепрыгнуть, исландец еще раз меня зацепил. В общем, чистый фол. Соперник не сыграл в мяч.

    Бороться можно, да, но не в голову же ногой бить! Я, кстати, вспомнил после матча другого шотландского рефери — того, кто судил два года назад наш домашний поединок со Словакией. У него тоже такая манера? Я тогда чисто сыграл в мяч, а вратарь сам в меня врезался, и тот гол так и не засчитали. Не любят меня, наверное, шотландские судьи», — приводит слова голкипера «Команда №1».

    Команда Андрея Шевченко занимает третье место в отборочной группе I.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 10 сентября 2017, 03:08

      Оправдания в пользу бедных , продули примите с честью, а Исландия молодцы, пример нашей сборной России.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 сентября 2017, 04:43

      футбольный эпизод и только

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 сентября 2017, 21:38

      как туркам забили два с фолами тишина, а когда борьба сразу ныть и жалится

      3
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 21:32

      кастрюлю надо было надеть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 сентября 2017, 21:26

      Это вигинки они привыкли до конца сражаться

      0
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Tajik-za Zenit 7 сентября 2017, 17:10

      викинги

      0
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