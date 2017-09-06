Пятов – об эпизоде в матче с Исландией: «Нападающий заехал мне ногой в голову»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал эпизод с первым голом в матче против Исландии (0:2) в рамках встречи 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Считаю, я своевременно вышел на передачу в эпизоде с первым голом. Крикнул: «Я», завладел мячом, зафиксировал его в руках. Прикрыл корпусом! В этот самый момент мне и заехал ногой в голову нападающий, и я рефлекторно выпустил мяч. Пытаясь перепрыгнуть, исландец еще раз меня зацепил. В общем, чистый фол. Соперник не сыграл в мяч.

Бороться можно, да, но не в голову же ногой бить! Я, кстати, вспомнил после матча другого шотландского рефери — того, кто судил два года назад наш домашний поединок со Словакией. У него тоже такая манера? Я тогда чисто сыграл в мяч, а вратарь сам в меня врезался, и тот гол так и не засчитали. Не любят меня, наверное, шотландские судьи», — приводит слова голкипера «Команда №1».

Команда Андрея Шевченко занимает третье место в отборочной группе I.