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    Буффон раскритиковал болельщиков сборной Италии

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон остался недоволен поведением болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Израилем. Во время встречи фанаты освистывали итальянцев за недостаточно активные действия.

    «Я слышал выкрики недовольства, но это часть нашей философии, нашего фирменного футбола. В Италии никого не волнует владение мячом.

    Вот в Испании игроки делают 200 передач на 20 метров, за что их награждают аплодисментами, а в Италии – свистят. Из-за этого нам приходилось рисковать, что приводило к опасным моментам у наших ворот», – заявил Буффон.

    Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Израиль завершился со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    06.09.2017 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 сентября 2017, 16:27

      При всем моем уважении к Джиджи пора уже давать дорогу молодым

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