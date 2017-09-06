Буффон раскритиковал болельщиков сборной Италии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон остался недоволен поведением болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Израилем. Во время встречи фанаты освистывали итальянцев за недостаточно активные действия.

«Я слышал выкрики недовольства, но это часть нашей философии, нашего фирменного футбола. В Италии никого не волнует владение мячом.

Вот в Испании игроки делают 200 передач на 20 метров, за что их награждают аплодисментами, а в Италии – свистят. Из-за этого нам приходилось рисковать, что приводило к опасным моментам у наших ворот», – заявил Буффон.

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Израиль завершился со счетом 1:0.