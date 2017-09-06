Отбор на ЧМ-2018. Аргентина не смогла переиграть Венесуэлу

Завершился матч 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в группе КОНМЕБОЛ, в котором сборная Аргентины сыграла вничью с Венесуэлой. Игра закончилась со счетом 1:1.

Аргентинцам не помогло даже наличие всех главных звезд команды в составе. На игру с первых минут вышли Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Пауло Дибала, а позже на замену появился Хавьер Пасторе. Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони участия в матче не принимали.

После этой встречи сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице, дающее право на попадание в стыковые матчи с Новой Зеландией. Борьбу за три прямые путевки на чемпионат мира и место в стыках также продолжают Уругвай, Колумбия, Перу, Чили, Парагвай и Эквадор. Венесуэла, которая располагается на последнем месте, давно лишилась шансов на выход в финальную часть.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур

Аргентина – Венесуэла – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мурильо, 51; 1:1 – Вильянуэва, 54 (в свои ворота).