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    Отбор на ЧМ-2018. Аргентина не смогла переиграть Венесуэлу

    Завершился матч 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в группе КОНМЕБОЛ, в котором сборная Аргентины сыграла вничью с Венесуэлой. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Аргентинцам не помогло даже наличие всех главных звезд команды в составе. На игру с первых минут вышли Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Пауло Дибала, а позже на замену появился Хавьер Пасторе. Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Эмилиано Ригони участия в матче не принимали.

    После этой встречи сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице, дающее право на попадание в стыковые матчи с Новой Зеландией. Борьбу за три прямые путевки на чемпионат мира и место в стыках также продолжают Уругвай, Колумбия, Перу, Чили, Парагвай и Эквадор. Венесуэла, которая располагается на последнем месте, давно лишилась шансов на выход в финальную часть.

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур

    Аргентина – Венесуэла – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мурильо, 51; 1:1 – Вильянуэва, 54 (в свои ворота).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 06:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 октября 2017, 09:12

      ,,зенитчиков,, не внедрили в эту гоп-компанию ,
      и во те ,на те вам...
      В стыки,в стыки...МЕССИонеры))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 3 октября 2017, 09:14

      Venceremos Venesuela,no pasaran!
      Viva Cuba ,jankee no!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 сентября 2017, 17:14

      как будто передас этот рыгони выиграли бы

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 6 сентября 2017, 11:44

      Хоть Аргентина и показывает не лучший футбол в последнее время, но всё-таки хочется видеть Месси, ди Марию и др. на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 сентября 2017, 11:18

      Там такая плотная таблица, что все в руках Аргентины. Если выиграют два оставшихся матча, выйдут напрямую. Если проиграют, - останутся даже без стыковых матчей.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 6 сентября 2017, 10:42

      Нет командной игры. Каждый тянет на себя одеяло. В этом главная причина такой игры.

      3
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 6 сентября 2017, 09:57

      Если Аргентина сыграет так в оставшихся матча, то в Месси не приедет на свой последний ЧМ

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Hasanino 6 сентября 2017, 10:43

      Будет очень жаль, без Аргентины, как без Испании . ИМХО.

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 сентября 2017, 09:14

      Этому,"лучшему футболисту всех времён",до Марадоны ещё далекооо...

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 сентября 2017, 09:07

      Через стыки должны проходить.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > КЭТиК 6 сентября 2017, 11:32

      им даже стыки еще не гарантированы..

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 сентября 2017, 08:57

      так и на чм можно не выйти

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 сентября 2017, 08:46

      И без Аргентины в 2018 обойдемся)Пусть Месси поплачет

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