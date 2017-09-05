Бускетс раскритиковал болельщиков сборной Испании за свист в адрес Пике

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал болельщиков сборной Испании, которые освистали его товарища по каталонскому клубу и национальной команде Жерара Пике в матче седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Италией.

Поединок проходил на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Фанаты начинали свистеть, когда Пике касался мяча на первых минутах встречи.

«Болельщики не должны идентифицировать и классифицировать игроков по их клубным цветам. Будь это «Барселона» или какая-либо другая команда.

Какую бы я поставил оценку фанатам? Девять с половиной из 10-ти. Они свистели с самого начала, поэтому я не могу оценить их по высшему баллу. Это то, что затрагивает всех. Проще говоря, мы должны держаться вместе.

Лопетеги? Он является причиной большей части нашего успеха на поле. Тренер хорошо поработал, у него прочные отношения с игроками.

Сейчас мы сосредоточены исключительно на игре с Лихтенштейном. Мы должны упорно трудиться, чтобы заработать три очка, и не позволим различной шумихе отвлечь нас», – сказал Бускетс.