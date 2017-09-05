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    Бускетс раскритиковал болельщиков сборной Испании за свист в адрес Пике

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс раскритиковал болельщиков сборной Испании, которые освистали его товарища по каталонскому клубу и национальной команде Жерара Пике в матче седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Италией.

    Поединок проходил на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Фанаты начинали свистеть, когда Пике касался мяча на первых минутах встречи.

    «Болельщики не должны идентифицировать и классифицировать игроков по их клубным цветам. Будь это «Барселона» или какая-либо другая команда.

    Какую бы я поставил оценку фанатам? Девять с половиной из 10-ти. Они свистели с самого начала, поэтому я не могу оценить их по высшему баллу. Это то, что затрагивает всех. Проще говоря, мы должны держаться вместе.

    Лопетеги? Он является причиной большей части нашего успеха на поле. Тренер хорошо поработал, у него прочные отношения с игроками.

    Сейчас мы сосредоточены исключительно на игре с Лихтенштейном. Мы должны упорно трудиться, чтобы заработать три очка, и не позволим различной шумихе отвлечь нас», – сказал Бускетс.

    Источник: Football Espana

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    05.09.2017 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 сентября 2017, 17:51

      Серега с Жорой КАРЕФАНЫ, вот и защищает дружбана...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 5 сентября 2017, 15:44

      Конечно будут свистеть!! И свист был не потому-что он игрок барсы, а потому что он обсирает испанию и верит в особенность и независимость каталонии!!! Вот и нафиг такие игроки сборной испании??? Своих классных дефов там и так хватает!!! А это футболистишка свою профпригодность показал в суперкубке испании, забив в свои ворота и потом дав развернутся и КриРо и Асенсио!!!

      П.С. в последние 2 года это середняк.. и как его с Матьё не списали???? .. ну видимо держат рьяного каталонца, чтоб в сетях шумел, как трещётка!
      ... и поэтому его настоящие испанцы, верщие в единство своей страны и терпеть не могут!! Пусть сборную каталонии создаёт и выграет хоть 1 матч.. как гибралтар по 10 за игру пропустит и успокоится!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 5 сентября 2017, 15:01

      должны были И тебе свистеть урод

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 сентября 2017, 14:23

      Это называется " набазарил "

      -1
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